Handball-EM: DHB-Frauen gehen Topteams aus dem Weg

Gute EM-Auslosung für die deutschen Handballerinnen: Die Vizeweltmeisterinnen treffen beim Turnier am Jahresende auf machbare Gegner.

Deutschlands Handballerinnen haben bei der Europameisterschaft am Jahresende (3. bis 20. Dezember) in Polen, Tschechien, Rumänien, der Türkei und der Slowakei eine machbare Gruppe und eine günstige mögliche Reiseroute erwischt.

Die WM-Zweiten von Bundestrainer Markus Gaugisch, die bei der vergangenen EM 2024 nur Siebte wurden, treffen in Gruppe F auf Schweden, Co-Gastgeber Slowakei und Serbien. Spielort ist die slowakische Hauptstadt Bratislava. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) geht damit zunächst Top-Nationen wie Weltmeister und Olympiasieger Norwegen, dem Olympia-Zweiten Frankreich oder dem früheren Weltmeister Niederlande aus dem Weg.