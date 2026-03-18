Personalcoup für die MT Melsungen: Der Handball-Bundesligist sichert sich die Dienste des spanischen Topstars Daniel Dujshebaev.

Der Handball-Bundesligist MT Melsungen sichert sich nach Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla einen weiteren prominenten Neuzugang. Zur kommenden Saison kommt der spanische Nationalspieler Daniel Dujshebaev nach Nordhessen, das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Rückraum-Linke wechselt ablösefrei vom polnischen Top-Klub Industria Kielce an die Fulda und erhält bei der MT einen Dreijahresvertrag.

"Die MT hat einen spannenden Prozess angestoßen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt", sagte Dujshebaev. Der 28-Jährige folgt seinem älteren Bruder Alex, der sich ab Sommer dem VfL Gummersbach anschließt, in die Bundesliga.