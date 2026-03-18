Handball-Bundesliga
Handball: MT Melsungen verpflichtet spanischen Topstar Daniel Dujshebaev
Veröffentlicht:von SID
ran Handball
Julian Köster macht WM-Ansage
Videoclip • 01:13 Min
Personalcoup für die MT Melsungen: Der Handball-Bundesligist sichert sich die Dienste des spanischen Topstars Daniel Dujshebaev.
Der Handball-Bundesligist MT Melsungen sichert sich nach Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla einen weiteren prominenten Neuzugang. Zur kommenden Saison kommt der spanische Nationalspieler Daniel Dujshebaev nach Nordhessen, das teilte der Verein am Mittwoch mit. Der Rückraum-Linke wechselt ablösefrei vom polnischen Top-Klub Industria Kielce an die Fulda und erhält bei der MT einen Dreijahresvertrag.
"Die MT hat einen spannenden Prozess angestoßen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt", sagte Dujshebaev. Der 28-Jährige folgt seinem älteren Bruder Alex, der sich ab Sommer dem VfL Gummersbach anschließt, in die Bundesliga.
Große Erfolge mit Kielce
Zuvor spielte Dujshebaev fast seine ganze Profilaufbahn gemeinsam mit seinem Bruder in Kielce, wo beide von ihrem Vater, dem früheren Welthandballer Talant Dujshebaev trainiert wurden. Mit Kielce wurde Daniel Dujshebaev mehrfach Meister sowie Pokalsieger, mit Spanien gewann er zudem zwei EM-Titel.
Melsungens Co-Trainer Finn Lemke verspricht sich viel vom international erfahrenen Neuzugang: "Sein Profil passt perfekt zu uns", sagte der Ex-Nationalspieler. Dujshebaev bringe im Angriff wie in der Deckung enorme Qualität mit. Lemke lobte außerdem dessen Antizipationsfähigkeit und Führungsstärke: "Er macht seine Nebenleute besser."
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