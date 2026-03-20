Action-Star und früherer Kampfsportler Chuck Norris verstorben

Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Bild: imago images/Rudolf Gigler

Der berühmte Hollywood-Schauspieler und frühere Kampfsportler Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Die Film- und Sport-Welt trauert um Schauspieler und Kampfsport-Ikone Chuck Norris. Wie seine Familie bestätigte, ist der US-Amerikaner im Alter von 86 Jahren auf Hawaii verstorben. "Mit schwerem Herzen teilt unsere Familie mit, dass unser geliebter Chuck Norris gestern am Morgen plötzlich verstorben ist", hieß es in einem Statement seiner Familie auf "Instagram", "für die Welt war er ein Kampfsportler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie".

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Chuck Norris: Held vieler Kampfsport- und Action-Filme Bekannt war Norris vor allem aus seinen Hauptrollen in zahlreichen Kampfsport- und Action-Filmen der 1970er- und 1980er-Jahre. Filme wie "Die Todeskralle schlägt zurück" (1972), "Delta Force" (1986) und die Serie "Walker, Texas Ranger" (1993 - 2001) prägte Norris als Hauptdarsteller. Nachdem er Anfang der 2000er-Jahre seine Schauspiel-Karriere eigentlich bereits beendete, kehrte er 2012 noch einmal zurück. Für den Film "The Expendables 2" stand er mit zahlreichen anderen Actionfilm-Ikonen noch einmal vor der Kamera.