Beachvolleyball
Die Finals 2026: Beachvolleyball heute im Free-TV und im Joyn-Stream - alle Informationen zu Zeitplan und Übertragungen
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Videoclip • 01:12 Min
Die Finals 2026 bieten auch dem Beachvolleyball eine Bühne. ran hat alle Informationen zum Event zusammengefasst.
Im Rahmen der "Finals" finden vom 23. Juli bis 26. Juli auf dem Opernplatz in Hannover die "German Beach Club Finals" statt.
Gesucht wird die beste Beachvolleyball-Mannschaft Deutschlands. Mit dabei sind bei den Frauen Eintracht Spontent, die BR Volleys, der 1. Beachclub Kiel und der Olympische Sportclub BW. Bei den Männern gehen Eintracht Spontent, die Hauptstadt Beacher, Beachvolley United sowie der 1. Beachclub Kiel an den Start.
Die "German Beach Club Finals" feiern in diesem Jahr ihre Premiere. Dabei wird ein neues Wettkampfformat getestet.
Auf der Homepage der "Finals" wird dies wie folgt beschrieben: "Vier Clubs treten pro Geschlecht gegeneinander an. Jede Begegnung startet mit zwei klassischen 2 vs. 2 Spielen. Steht es anschließend unentschieden, entscheidet ein sogenanntes "Golden Set" im 4 vs. 4-Format über den Sieg – ein spektakuläres Finale bis 21 Punkte, das Teamgeist und taktisches Geschick in den Fokus rückt."
Das verspricht jede Menge Spannung. ran hat alle Infos zusammengefasst.
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Wann und wo finden die Beachvolleyball-Wettkämpfe bei den Finals statt?
Die "German Beach Club Finals" finden vom 23. und 26 Juli 2026 statt. Austragungsort ist eine eigens für diesen Anlass aufgebaute Beach-Arena auf dem Opernplatz in Hannover.
Der genaue Zeitplan:
23. Juli:
Viertelfinals Frauen F1 (09:00 Uhr)
Viertelfinals Männer M1 (11:30 Uhr)
Viertelfinals Frauen F2 (14:00 Uhr)
Viertelfinals Männer M2 (16:30 Uhr)
24. Juli:
Viertelfinals Frauen F3 (09:00 Uhr)
Viertelfinals Männer M3 (11:30 Uhr)
Halbfinale Frauen F1 (14:00 Uhr)
Halbfinale Männer M1 (16:30 Uhr)
25. Juli:
1. Spiel Halbfinale Frauen F2 (10:00 Uhr)
2. Spiel Halbfinale Frauen F2 (10:55 Uhr)
ggf. Golden Set Halbfinale Frauen F2 (11:50 Uhr)
1. Spiel Halbfinale Männer M2 (12:30 Uhr)
2. Spiel Halbfinale Männer M2 (13:25 Uhr)
ggf. Golden Set Halbfinale Männer M2 (14:20 Uhr)
1. Spiel Finale Frauen (15:30 Uhr)
2. Spiele Finale Frauen (16:30 Uhr)
ggf. Golden Set Finale Frauen (17:30 Uhr)
26. Juli:
1. Spiel Finale Männer (13:45 Uhr)
2. Spiel Finale Männer (14:45 Uhr)
ggf. Golden Set Finale Männer (15:45 Uhr)
Wann wird Beachvolleyball bei den Finals heute im Free-TV übertragen?
Das ZDF und die ARD wechseln sich mit den Übertragungen ab und schauen regelmäßig bei allen Sportarten vorbei.
Wer überträgt Beachvolleyball bei den Finals heute im Livestream?
Die Finals können im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Zu sehen gibt es dort die oben genannten Übertragungen aus dem Free-TV.
Die ARD-Übertragungen LIVE und KOSTENLOS bei Joyn verfolgen
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