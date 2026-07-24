Leichtathletik
Die Finals 2026: Leichtathletik im Free-TV und im Joyn-Stream - alle Informationen zu Zeitplan und Übertragungen
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Videoclip • 01:12 Min
Am 25. und 26. Juli werden im Rahmen der Finals in Bochum-Wattenscheid die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik ausgetragen. ran hat alle Infos zusammengefasst.
Auch die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik sind in diesem Jahr wieder Teil der Finals.
Leichtathletik bei den Finals 2026 am 25. Juli ab 10:15 Uhr im Joyn-Livestream
Leichtathletik bei den Finals 2026 am 26. Juli ab 10:00 Uhr im Joyn-Livestream
Ausgetragen werden die Wettbewerbe allerdings nicht in Hannover, sondern in Bochum - genauer gesagt im Lohrheidestadion in Wattenscheid.
Für viele Athelten geht es dabei nicht nur um einen Titel. Die Wettbewerbe sind zugleich eine Stadortbestimmung sowie die möglicherweise letzte Chance, sich für die Europameisterschaft in Birmingham zu qualifizieren.
ran hat alle Informationen zu den Wettkämpfen zusammengefasst.
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Wann und wo finden die Leichtathletik-Wettkämpfe bei den Finals statt?
Die Leichtathletik-Wettkämpfe bei den Finals finden am 25. und 26 Juli 2026 statt. Austragungsort ist das Lohrheidestadion in Bochum-Wattenscheid.
Der genaue Zeitplan:
25. Juli:
Dreisprung Frauen (12:10 Uhr)
Hammerwurf Frauen (12:35 Uhr)
1500m Frauen Halbfinale (13:10 Uhr)
1500m Männer Halbfinale (13:25 Uhr)
Kugelstoßen Männer (13:58 Uhr)
800m Frauen Halbfinale (14:00 Uhr)
800m Männer Halbfinale (14:15 Uhr)
400m Frauen Halbfinale (14:35 Uhr)
400m Männer Halbfinale (15:07 Uhr)
Hochsprung Männer (15:45 Uhr)
100m Männer Vorläufe (15:55 Uhr)
Diskuswurf Frauen (16:20 Uhr)
100m Frauen Vorläufe (16:25 Uhr)
110m Hürden Männer Halbfinale (16:55 Uhr)
100m Hürden Frauen Halbfinale (17:15 Uhr)
400m Hürden Frauen Halbfinale (17:43 Uhr)
Weitsprung Männer (18:03 Uhr)
400m Hürden Männer Halbfinale (18:10 Uhr)
Speerwurf Männer (18:30 Uhr)
100m Männer Halbfinale (18:35 Uhr)
100m Frauen Halbfinale (18:47 Uhr)
3000m Hürden Männer (19:00 Uhr)
110m Hürden Männer Finale (19:33 Uhr)
110m Hürden Frauen Finale (19:43 Uhr)
100m Männer Finale (19:55)
100m Frauen Finale (20:05 Uhr)
5000m Frauen (20:15 Uhr)
5000m Männer (20:35 Uhr)
26. Juli:
Hochsprung Frauen (12:00 Uhr)
Speerwurf Frauen (12:04 Uhr)
4 x 100m Frauen (12:10 Uhr)
4 x 100m Männer (12:30 Uhr)
3 x 800m weibl. Jugend U20 (12:52 Uhr)
3 x 1000m männl. Jugend U20 (13:23 Uhr)
Dreisprung Männer (14:06 Uhr)
Hammerwurf Männer (14:10 Uhr)
800m Frauen (14:30 Uhr)
800m Männer (14:40 Uhr)
400m Hürden Frauen Finale (15:10 Uhr)
400m Hürden Männer Finale (15:20 Uhr)
Kugelstoß Frauen (15:38 Uhr)
200m Frauen Halbfinale (15:50 Uhr)
200m Männer Halbfinale (16:10 Uhr)
Diskuswurf Männer (16:35 Uhr)
Weitsprung Frauen (16:50 Uhr)
400m Frauen Finale (16:55 Uhr)
400m Männer Finale (17:05 Uhr)
1500m Frauen (17:15 Uhr)
1500m Männer (17:25 Uhr)
3000m Hürden Frauen (17:50 Uhr)
200m Frauen Finale (18:14 Uhr)
200m Finale Männer (18:22 Uhr)
Wann werden die Leichtathletik-Wettkämpfe der Finals im Free-TV übertragen?
Am 25. Juli startet das ZDF um 10:15 Uhr mit der Übertragung der Finals. Über den ganzen Tag schaltet der Sender immer wieder zu den Leichtathletik-Wettkämpfen.
Ähnlich verfährt auch die ARD am 26. Juli. Dort beginnt die Übertragung um 10:00 Uhr.
Wer überträgt die Leichtathletik-Wettkämpfe der Finals im Livestream?
Die Finals können sowohl am 25. als auch am 26. Juli im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Zu sehen gibt es dort die Übertagungen aus dem Free-TV.
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