Olympiastadion steht in Flammen - es ist nicht das erste Mal

Auch der Triathlon steht bei den Finals 2026 im Fokus. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream.

In Niedersachsens größtem See, dem Steinhuder Meer, startet der Triathlon bei den "Finals 2026". Der Triathlon wird in der Sprintdistanz absolviert, das bedeutet: 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen.

Vom 23. bis 26. Juli kämpfen zahlreiche Athleten um mehrere Titel.

ran hat alle Informationen zu den Wettkämpfen zusammengefasst.