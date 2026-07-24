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Schwimmen

Die Finals 2026 heute live: Schwimmen im Free-TV und im Joyn-Livestream - alle Infos zu Zeitplan und Übertragungen

Aktualisiert:

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Videoclip • 01:12 Min

Auch die Schwimmerinnen und Schwimmer stehen bei den Finals 2026 im Fokus. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream.

Im Stadionbad Hannover finden im Rahmen der "Finals" die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen statt.

Vom 23. bis 26. Juli kämpfen zahlreiche Athleten um mehrere Titel.

ran hat alle Informationen zu den Wettkämpfen zusammengefasst.

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Wann und wo finden die Schwimm-Wettkämpfe bei den Finals heute statt?

Die Schwimm-Wettkämpfe im Rahmen der "Finals" finden vom 23. bis 26. Juli 2026 im Stadionbad in Hannover statt.

Der genaue Zeitplan:

23. Juli:

  • 200m Freistil Frauen Kombiwertung (16:15 Uhr)

  • 200m Freistil Männer Kombiwertung (16:22 Uhr)

  • 100m Brust Frauen Kombiwertung (16:29 Uhr)

  • 100m Brust Männer Kombiwertung (16:35 Uhr)

  • 100m Schmetterling Frauen Kombiwertung (16:41 Uhr)

  • 100m Schmetterling Männer Kombiwertung (16:47 Uhr)

  • 200m Rücken Frauen Kombiwertung (16:53 Uhr)

  • 200m Rücken Männer Kombiwertung (17:00 Uhr)

  • 50m Rücken Finale Elimination F/M (17:07 Uhr)

  • Siegerehrung 50m Rücken F/M (17:25 Uhr)

24. Juli:

  • 200m Brust Frauen Kombiwertung (17:45 Uhr)

  • 200m Brust Männer Kombiwertung (17:52 Uhr)

  • 100m Freistil Frauen Kombiwertung (17:59 Uhr)

  • 100m Freistil Männer Kombiwertung (18:05 Uhr)

  • 200m Schmetterling Frauen Kombiwertung (18:11 Uhr)

  • 200m Schmetterling Männer Kombiwertung (18:17 Uhr)

  • 100m Rücken Frauen Kombiwertung (18:23 Uhr)

  • 100m Rücken Männer Kombiwertung (18:30 Uhr)

  • Siegerehrung Brust F/M (18:38 Uhr)

  • Siegerehrung Freistil F/M (18:40 Uhr)

  • Siegerehrung Schmetterling F/M (18:43 Uhr)

  • Siegerehrung Rücken F/M (18:45 Uhr)

25. Juli:

  • 400m Freistil Frauen Kombiwertung (16:15 Uhr)

  • 800m Freistil Männer Kombiwertung (16:25 Uhr)

  • 50m Schmetterling Frauen Elimination (16:39 Uhr)

  • 50m Schmetterling Männer Elimination (16:52 Uhr)

  • 50m Brust Frauen Elimination (17:05 Uhr)

  • 50m Brust Männer Elimination (17:18 Uhr)

  • Siegerehrung 50m Schmetterling F/M (17:32 Uhr)

  • Siegerehrung 50m Rücken F/M (17:34 Uhr)

26. Juli:

  • 400m Freistil Männer Kombiwertung (16:00 Uhr)

  • 800m Freistil Frauen Kombiwertung (16:10 Uhr)

  • 50m Freistil F/M Elimination (16:24 Uhr)

  • Siegerehrung Freistil Langstrecke F/M (16:42 Uhr)

  • Siegerehrung 50m Freistil (16:45 Uhr)

Wann werden die Schwimm-Wettkämpfe der Finals heute im Free-TV übertragen?

Das ZDF und die ARD wechseln sich mit den Übertragungen ab und schauen regelmäßig bei allen Sportarten vorbei.

Wer überträgt die Schwimm-Wettkämpfe der Finals heute im Livestream?

Die Finals können im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Zu sehen gibt es dort die oben genannten Übertragungen aus dem Free-TV.

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