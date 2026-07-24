Olympiastadion steht in Flammen - es ist nicht das erste Mal

Auch die Schwimmerinnen und Schwimmer stehen bei den Finals 2026 im Fokus. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream.

Im Stadionbad Hannover finden im Rahmen der "Finals" die Deutschen Meisterschaften im Schwimmen statt.

Vom 23. bis 26. Juli kämpfen zahlreiche Athleten um mehrere Titel.

ran hat alle Informationen zu den Wettkämpfen zusammengefasst.