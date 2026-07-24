Triathlon
Die Finals 2026 heute live: Triathlon im Free-TV und im Joyn-Stream - alle Infos zu Zeitplan und Übertragungen
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:12 Min
Auch der Triathlon steht bei den Finals 2026 im Fokus. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream.
In Niedersachsens größtem See, dem Steinhuder Meer, startet der Triathlon bei den "Finals 2026". Der Triathlon wird in der Sprintdistanz absolviert, das bedeutet: 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen.
Vom 23. bis 26. Juli kämpfen zahlreiche Athleten um mehrere Titel.
ran hat alle Informationen zu den Wettkämpfen zusammengefasst.
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Wann und wo finden die Triathlon-Wettkämpfe bei den Finals statt?
Die Triathlon-Wettkämpfe im Rahmen der "Finals" finden vom 23. bis 26. Juli 2026 im Steinhuder Meer bei Hannover statt.
Der genaue Zeitplan:
25. Juli:
Altersklassen - offener Wettkampf: Sprintdistanz (ab 7:00 Uhr)
DM Elite Frauen/ 1. Triathlon Bundesliga: Sprintdistanz (ab 10:20 Uhr)
26. Juli:
DM Altersklassen: Sprintdistanz (ab 7:00 Uhr)
DM Elite Männer/ 1. Triathlon Bundesliga: Sprintdistanz (10:20 Uhr)
Wann werden die Triathlon-Wettkämpfe der Finals im Free-TV übertragen?
Das ZDF und die ARD wechseln sich mit den Übertragungen ab und schauen regelmäßig bei allen Sportarten vorbei.
25. Juli ab 10:15 Uhr in der ARD - Triathlon (F): Sprint
26. Juli ab 10:15 Uhr in der ARD - Triathlon (M): Sprint
Wer überträgt die Triathlon-Wettkämpfe der Finals im Livestream?
Die Finals können im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Zu sehen gibt es dort die oben genannten Übertragungen aus dem Free-TV.
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