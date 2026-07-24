Basketball
Die Finals 2026 heute live: 3x3 Basketball im Free-TV und im Joyn-Stream - alle Informationen zu Streetball, Zeitplan und Übertragungen
Aktualisiert:von ran.de
ran Mehr Sport
Basketball-WM: Auf diese Teams trifft Deutschland
Videoclip • 01:18 Min
Auch die Basketballerinnen und Basketballer stehen bei den Finals 2026 im Fokus. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream.
Im neuen Rathaus in Hannover finden im Rahmen der "Finals" die 3-gegen-3-Basketball-Wettkämpfe statt. Die als "Streetball" bekannte Sportart ist eine Abwandlung des klassischen 5-gegen-5-Formates und hat sich ursprünglich in urbanen Regionen der USA entwickelt.
Mittlerweile hat sich 3x3 Basketball auch weltweit etabliert. Seit 2021 ist die Sportart eine Disziplin bei den olympischen Sommerspielen und die deutschen Frauen gewannen 2024 in Paris sensationell Gold.
In Deutschland gibt es seit 2012 eine 3x3-Basketball-Meisterschaft und seit 2021 auch einen Pokal.
Vom 23. bis 26. Juli kämpfen zahlreiche Athleten um mehrere Titel.
ran hat alle Informationen zu den Wettkämpfen zusammengefasst.
Mehr Sport-Livestreams:
Wann und wo finden die 3 gegen 3 Basketball-Wettkämpfe bei den Finals statt?
Die Streetball-Wettkämpfe im Rahmen der "Finals" finden vom 24. bis 26. Juli 2026 im neuen Rathaus in Hannover statt.
Der genaue Zeitplan:
24. Juli:
Gruppenphase Herren A-D (ab 11:15 Uhr)
25. Juli:
Gruppenphase Damen A-D (ab 9:30 Uhr)
Viertelfinale 1 Herren (ab 14:00 Uhr)
Viertelfinale 2 Herren (ab 14: 30 Uhr)
Viertelfinale 3 Herren (ab 15:00 Uhr)
Viertelfinale 4 Herren (ab 15:30 Uhr)
Halbfinale 1 Herren (ab 16:15 Uhr)
Halbfinale 2 Herren (ab 16:45 Uhr)
Spiel um Platz 3 Herren (ab 17: 30 Uhr)
Finale Herren (ab 18:00 Uhr)
26. Juli:
Gruppenphase Damen A-D (ab 10:10 Uhr)
Viertelfinale 1 Damen (ab 14:00 Uhr)
Viertelfinale 2 Damen (ab 14:30 Uhr)
Viertelfnale 3 Damen (ab 15:00 Uhr)
Viertelfinale 4 Damen (ab 15:30 Uhr)
Halbfinale 1 Damen (ab 17:00 Uhr)
Halbfinale 2 Damen ( ab 17:30 Uhr)
Spiel um Platz 3 Damen (ab 18:15 Uhr)
Finale Damen (ab 18:45 Uhr)
Wann werden die Basketball-Wettkämpfe der Finals im Free-TV übertragen?
Das ZDF und die ARD wechseln sich mit den Übertragungen ab und schauen regelmäßig bei allen Sportarten vorbei.
25. Juli ab 16:55 Uhr in der ARD - 3x3 Basketball (M): Halbfinals
25. Juli ab 17:25 Uhr in der ARD - 3x3 Basketball (M): Spiel um Platz 3 + Finals
26. Juli ab 18:00 Uhr im ZDF - 3x3 Basketball (F): Halbfinals
26. Juli ab 18:10 Uhr in der ARD - 3x3 Basketball (F): Spiel um Platz 3 + Finale
Wer überträgt die 3x3-Basketball-Wettkämpfe der Finals im Livestream?
Die Finals können im Livestream auf Joyn verfolgt werden. Zu sehen gibt es dort die oben genannten Übertragungen aus dem Free-TV.
Mehr Sport-News:
Triathlon
Die Finals 2026 live: Triathlon im Free-TV und im Joyn-Stream - alle Informationen zu Zeitplan und Übertragungen
Beachvolleyball
Die Finals 2026: Beachvolleyball heute im Free-TV und im Joyn-Stream - alle Informationen im Überblick
Schwimmen
Die Finals 2026 heute live: Schwimmen im Free-TV und im Joyn-Livestream - alle Informationen zu Zeitplan und Übertragungen
Leichtathletik
Die Finals 2026: Leichtathletik im Free-TV und im Joyn-Livestream - alle Informationen zu Zeitplan und Übertragungen
Finals
Die Finals 2026 heute live: Gerätturnen im Free-TV und im Joyn-Livestream - alle Infos im Überblick
Die Finals
Die Finals heute live: Schwimmen, Leichtathletik, Turnen und Co. im Free-TV und Joyn-Stream - alle Infos zum deutschen Multisportevent