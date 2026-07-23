Am 25. und 26. Juli werden im Rahmen der Finals in Bochum-Wattenscheid die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik ausgetragen. ran hat alle Infos zusammengefasst.

Auch die Deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik sind in diesem Jahr wieder Teil der Finals.

Ausgetragen werden die Wettbewerbe allerdings nicht in Hannover, sondern in Bochum - genauer gesagt im Lohrheidestadion in Wattenscheid.

Für viele Athelten geht es dabei nicht nur um einen Titel. Die Wettbewerbe sind zugleich eine Stadortbestimmung sowie die möglicherweise letzte Chance, sich für die Europameisterschaft in Birmingham zu qualifizieren.

ran hat alle Informationen zu den Wettkämpfen zusammengefasst.