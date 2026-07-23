Auch die Basketballerinnen und Basketballer stehen bei den Finals 2026 im Fokus. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Zeitplan, TV-Übertragung und Livestream.

Im neuen Rathaus in Hannover finden im Rahmen der "Finals" die 3-gegen-3-Basketball-Wettkämpfe statt. Die als "Streetball" bekannte Sportart ist eine Abwandlung des klassischen 5-gegen-5-Formates und hat sich ursprünglich in urbanen Regionen der USA entwickelt.

Mittlerweile hat sich 3x3 Basketball auch weltweit etabliert. Seit 2021 ist die Sportart eine Disziplin bei den olympischen Sommerspielen und die deutschen Frauen gewannen 2024 in Paris sensationell Gold.

In Deutschland gibt es seit 2012 eine 3x3-Basketball-Meisterschaft und seit 2021 auch einen Pokal.

Vom 23. bis 26. Juli kämpfen zahlreiche Athleten um mehrere Titel.

ran hat alle Informationen zu den Wettkämpfen zusammengefasst.