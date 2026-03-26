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DTM: ABT Sportsline mit neuem Fahrerduo für 2026

Veröffentlicht:

von ran.joyn.de

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DTM Update #5 2026: Ford setzt auf Rookie Finn Wiebelhaus

Videoclip • 02:44 Min

Die Nachfolge von Mirko Bortolotti und Nicki Thiim ist geklärt: ABT Sportsline geht 2026 in der DTM mit einem neuen Fahrerduo an den Start.

Mit einem neuen Fahrerpaar geht ABT Sportsline in die DTM-Saison 2026: Marco Mapelli und Luca Engstler bilden das neue Gespann des Allgäuer Teams.

Beide sind offizielle Lamborghini-Werksfahrer und unterstreichen die enge Zusammenarbeit mit dem italienischen Hersteller.

Während Luca Engstler bereits DTM-Erfahrung mitbringt, gibt Mapelli 2026 sein Debüt in der Serie. Der Italiener war maßgeblich an der Entwicklung des neuen Lamborghini Temerario GT3 beteiligt und bringt laut ABT "wertvolles technisches Know-how" ins Team.

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