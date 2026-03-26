DTM
DTM: ABT Sportsline mit neuem Fahrerduo für 2026
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
ran racing DTM
DTM Update #5 2026: Ford setzt auf Rookie Finn Wiebelhaus
Videoclip • 02:44 Min
Die Nachfolge von Mirko Bortolotti und Nicki Thiim ist geklärt: ABT Sportsline geht 2026 in der DTM mit einem neuen Fahrerduo an den Start.
Mit einem neuen Fahrerpaar geht ABT Sportsline in die DTM-Saison 2026: Marco Mapelli und Luca Engstler bilden das neue Gespann des Allgäuer Teams.
Beide sind offizielle Lamborghini-Werksfahrer und unterstreichen die enge Zusammenarbeit mit dem italienischen Hersteller.
Während Luca Engstler bereits DTM-Erfahrung mitbringt, gibt Mapelli 2026 sein Debüt in der Serie. Der Italiener war maßgeblich an der Entwicklung des neuen Lamborghini Temerario GT3 beteiligt und bringt laut ABT "wertvolles technisches Know-how" ins Team.
Kommende Motorsport-Streams auf Joyn
- Bald verfügbar
Samstag, 25.04. 08:00 • Motorsport
GT4: Red Bull Ring, Rennen 1 im Livestream
600 MinBald verfügbar
Samstag, 25.04. 08:00 • Motorsport
GT4: Red Bull Ring, Rennen 1 im Livestream
600 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 25.04. 08:00 • Motorsport
GT Masters: Red Bull Ring, Rennen 1 im Livestream
600 MinBald verfügbar
Samstag, 25.04. 08:00 • Motorsport
GT Masters: Red Bull Ring, Rennen 1 im Livestream
600 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 25.04. 08:00 • Motorsport
PSCCD: Red Bull Ring, Rennen 1 im Livestream
600 MinBald verfügbar
Samstag, 25.04. 08:00 • Motorsport
PSCCD: Red Bull Ring, Rennen 1 im Livestream
600 Min