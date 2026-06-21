DTM: "Gerechte Strafe" - Abt-Teamchef nach Samstagsrennen deutlich

Arjun Maini sichert sich am Sonntag die Pole am Lausitzring. Der Ford-Pilot hat gute Chancen auf den Sieg, doch das Wetter könnte wieder eine große Rolle spielen.

Dem Inder gelang mit einer Zeit von 1:19.750 die schnellste Runde im Zeittraining - anders als gestern wurde ein neuer Rundenrekord jedoch verpasst.

Neben Maini, der gestern noch Zweiter im Qualifying war, geht Matteo Cairoli ins Rennen.

Dahinter folgt der gestrige Pole-Setter Nicki Thiim, der im chaotischen Rennen nur auf Rang vier ins Ziel kam.

Wer sichert sich den Sieg am Lausitzring? Das Rennen ab 12:55 Uhr LIVE auf ProSieben und im kostenlosen Stream auf Joyn.