Die DTM live auf ProSieben und bei Joyn
DTM am Lausitzring: 2. Qualifying - Zweite Pole! Arjun Maini im Ford Mustang nicht zu stoppen
Veröffentlicht:von ran.de
ran racing DTM
DTM: "Gerechte Strafe" - Abt-Teamchef nach Samstagsrennen deutlich
Videoclip • 06:11 Min
Arjun Maini sichert sich am Sonntag die Pole am Lausitzring. Der Ford-Pilot hat gute Chancen auf den Sieg, doch das Wetter könnte wieder eine große Rolle spielen.
Dem Inder gelang mit einer Zeit von 1:19.750 die schnellste Runde im Zeittraining - anders als gestern wurde ein neuer Rundenrekord jedoch verpasst.
Neben Maini, der gestern noch Zweiter im Qualifying war, geht Matteo Cairoli ins Rennen.
Sport im Livestream auf Joyn
Dahinter folgt der gestrige Pole-Setter Nicki Thiim, der im chaotischen Rennen nur auf Rang vier ins Ziel kam.
Wer sichert sich den Sieg am Lausitzring? Das Rennen ab 12:55 Uhr LIVE auf ProSieben und im kostenlosen Stream auf Joyn.
Mehr DTM-News
DTM
DTM 2026 heute live: Termine, Piloten und Übertragungen im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Stream
DTM
Mapelli bestraft! Neuer Sieger im Samstagsrennen
DTM
Nicki Thiim fliegt zur Pole - doch Mercedes-Armada lauert
DTM
DTM-Rennkalender soll erweitert werden - Rennställe äußern Bedenken
DTM
Power Ranking: Auer konstant schnell, Cairoli überrascht
DTM
DTM 2026 heute live: Das Rennwochenende in Zandvoort im Free-TV, Liveticker und kostenlosen Joyn-Stream