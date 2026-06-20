Nicki Thiim sichert sich am Samstag die Pole am Lausitzring. Der Aston-Martin-Pilot hat gute Chancen auf den Sieg, doch hinter ihm lauert eine Armada.

Dem schnellen Dänen gelang mit einer Zeit von 1:19.463 eine neue Rekordrunde (0,364 Sekunden als Lucas Auers Bestzeit aus dem Vorjahr).

Dahinter folgt die wohl größte Gefahr für Thiim und Maini: Gleich drei Mercedes-Piloten belegen die Plätze drei bis fünf - Lucas Auer, Jules Gounon und der Meisterschaftsführende Maro Engel.

Wer sichert sich den Sieg am Lausitzring? Das Rennen ab 12:55 Uhr LIVE auf ProSieben und im kostenlosen Stream auf Joyn.