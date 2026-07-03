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DTM am Norisring: Ben Dörr im zweiten freien Training mit schnellsten Runde - Lucas Auer knapp dahinter
Aktualisiert:von ran.de
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Hitze, Weltuntergang, Ben Dörr-Premiere - Das war die DTM auf dem Lausitzring
Videoclip • 02:09 Min
Beim DTM-Rennwochenende am Norisring hat sich Ben Dörr im 2. Training am Freitagnachmittag stark präsentiert.
Nach seinem starken Start in die DTM-Saison 2026 hat sich Ben Dörr auch im Training am Norisring am Freitag erneut gut präsentiert.
Der 21-Jährige fuhr im zweiten freien Training die schnellste Runde (48,793 Sekunden) und untermauerte damit seine Ansprüche für das Qualifying am Samstag (ab 9:25 Uhr im Joyn-Livestream).
Hinter Dörr landete der Österreicher Lukas Auer auf Rang zwei (+0,151 Sekunden). Auf den 3. Platz schaffte es Jules Gounon (+0,175 Sekunden).
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DTM-Leader Cairoli im zweiten Training abgeschlagen
Matteo Cairoli, der aktuell Führende der DTM-Fahrerwertung, kam im zweiten Training als Neunter ins Ziel.
Im ersten freien Training am Freitagvormittag hat Maro Engel, Zweitplatzierter in der Fahrerwertung, mit 49,202 Sekunden die schnellste Rundenzeit am Norisring hingelegt.
Hinter ihm reihten sich Maximilian Paul (+0,023 Sekunden) und Nicki Thiim (+0,103 Sekunden) ein.
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