Hitze, Weltuntergang, Ben Dörr-Premiere - Das war die DTM auf dem Lausitzring

Beim DTM-Rennwochenende am Norisring hat sich Ben Dörr im 2. Training am Freitagnachmittag stark präsentiert.

Nach seinem starken Start in die DTM-Saison 2026 hat sich Ben Dörr auch im Training am Norisring am Freitag erneut gut präsentiert.

Der 21-Jährige fuhr im zweiten freien Training die schnellste Runde (48,793 Sekunden) und untermauerte damit seine Ansprüche für das Qualifying am Samstag (ab 9:25 Uhr im Joyn-Livestream).

Hinter Dörr landete der Österreicher Lukas Auer auf Rang zwei (+0,151 Sekunden). Auf den 3. Platz schaffte es Jules Gounon (+0,175 Sekunden).