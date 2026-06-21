DTM: Neuer Spitzenreiter! Matteo Cairoli gewinnt in der Lausitz

Der Italiener Matteo Cairoli gewinnt am Sonntag das zweite Rennen am Lausitzring. Der Ferrari-Pilot kann damit als erster Fahrer zwei Rennen für sich entscheiden.

Der Italiener Matteo Cairoli hat das stete Wechselspiel in der Siegerliste der DTM beendet und damit auch die Führung im Gesamtklassement übernommen.

Der Ferrari-Pilot setzte sich am Sonntag auf dem Lausitzring durch, er ist damit der erste Fahrer, der in dieser Saison zwei Rennen gewann. Zuvor hatten fünf Meisterschaftsläufe fünf unterschiedliche Sieger gebracht.

Cairoli gewann am Sonntag bei großer Hitze auf dem EuroSpeedway vor dem Dänen Nicki Thiim (Aston Martin) und Finn Wiebelhaus (Obertshausen/Ford). Die bisherigen Hauptdarsteller im Titelkampf ließen dagegen Punkte liegen: Der Österreicher Lucas Auer wurde nur Elfter und verlor seine Gesamtführung, Mercedes-Markenkollege Maro Engel (München) holte den achten Platz.

Die Spitze der Gesamtwertung rückt dadurch nah zusammen. Cairoli führt mit 78 Punkten, Auer (77) und Engel (76) liegen beinahe auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter. Nächste Station der DTM ist am 4. und 5. Juli der Norisring in Nürnberg, mit den Rennen 7 und 8 erreicht die Rennserie dort auch ihre Saisonhalbzeit.