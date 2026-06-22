Eine Strafe wirft DTM-Pilot Marco Mapelli von Platz eins auf zwei im Samstagsrennen auf dem Lausitzring. Damit durfte der Italiener nur kurzzeitig seinen vermeintlichen Sieg feiern.

Auf dem Lausitzring kürte sich Marco Mapelli erstmals zum Sieger in der DTM. Dachte er zumindest. Der Lamborghini-Fahrer setzte sich vor Ben Dörr (McLaren) und dem Schweizer Ricardo Feller (Porsche) durch. Im fünften Rennen dieser DTM-Saison gab es somit den fünften Sieger. Allerdings wurde zunächst unter anderem gegen Mapelli und Feller ermittelt, ob die beiden während einer "Full-Course-Yellow-Phase" die Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten hatten.

Gleich sechs Fahrer standen wegen ähnlicher Vergehen in der Schlussphase des Rennens unter Beobachtung. Die Bearbeitung durch die Rennkommissare erfolgte nach Zieleinfahrt, das finale Ergebnis stand daher zunächst nicht fest.

Nun gibt es aber Klarheit: Mapelli erhält eine 15-Sekunden-Strafe wegen überhöhter Geschwindigkeit unter Full-Course-Yellow, da er mit 83 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war.