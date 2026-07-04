DTM: Horrorcrash zwischen Kelvin van der Linde und Maximilian Paul am Norisring

Beim 1. Rennen am Norisring gab es einen schweren Unfall zwischen Maximilian Paul und Kelvin van der Linde. Beide Fahrer saßen noch minutenlang in ihren Autos.

Schrecksekunde am Norisring: Beim 1. Rennen der DTM in Franken kam es zu einem Horrorcrash zwischen Maximilian Paul und Kelvin van der Linde.

Der Grasser-Pilot touchierte am Ende der Start-Ziel-Geraden die Mauer und krachte danach beinahe ungebremst in die Fahrertür von van der Linde sowie danach in den Reifenstapel nach der Spitzkehre.

Beide Fahrer wurden dabei offenbar verletzt. Sie brauchten mehrere Minuten, um aus ihren Fahrzeugen auszusteigen. Laut ran-Moderatorin Andrea Kaiser haben sie Schmerzen und wurden ins Krankenhaus gebracht.