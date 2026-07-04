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DTM: Horrorcrash zwischen Kelvin van der Linde und Maximilian Paul am Norisring
Aktualisiert:von ran.de
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DTM: Harter Crash! Bange Minuten am Norisring
Videoclip • 03:35 Min
Beim 1. Rennen am Norisring gab es einen schweren Unfall zwischen Maximilian Paul und Kelvin van der Linde. Beide Fahrer saßen noch minutenlang in ihren Autos.
Schrecksekunde am Norisring: Beim 1. Rennen der DTM in Franken kam es zu einem Horrorcrash zwischen Maximilian Paul und Kelvin van der Linde.
Der Grasser-Pilot touchierte am Ende der Start-Ziel-Geraden die Mauer und krachte danach beinahe ungebremst in die Fahrertür von van der Linde sowie danach in den Reifenstapel nach der Spitzkehre.
Beide Fahrer wurden dabei offenbar verletzt. Sie brauchten mehrere Minuten, um aus ihren Fahrzeugen auszusteigen. Laut ran-Moderatorin Andrea Kaiser haben sie Schmerzen und wurden ins Krankenhaus gebracht.
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DTM - Bernd Schneider entsetzt: "Das ist der Horror"
Bernd Schneider war am ran-Mikro schockiert über die Szene. "Crash in die Fahrertür, das ist das Schlimmste, was passieren kann, da ist kaum Knautschzone. Das ist der Horror", sagte der fünfmalige DTM-Champion.
"Das schaut sehr komisch aus, das passiert ihm eigentlich definitiv sonst nicht", so Teamchef Gottfried Grasser über seinen Fahrer Paul, dessen Fahrzeug an der Front komplett zerstört wurde.
Der BMW von van der Linde verlor sogar seine Fahrertür. Das Rennen wurde mit einer Roten Flagge sofort unterbrochen.
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