DTM: Nicki Thiim holt sich die Pole Position für das erste Rennen am Norisring

ran racing DTM Hitze, Weltuntergang, Ben Dörr-Premiere - Das war die DTM auf dem Lausitzring Videoclip • 02:09 Min Link kopieren Teilen

Beim vierten Rennwochenende der DTM-Saison 2026 holt sich Nicki Thiim die Pole Position für das erste Rennen am Norisring. Im Qualifying geht es eng zu.

Nach einem guten Wochenende am Lausitzring stellt Nicki Thiim seine Form auch am Norisring unter Beweis und holt sich die Pole Position für das erste Rennen (ab 12:55 Uhr im Joyn-Livestream). Nicki Thiim entschied das Qualifying zum 1. Rennen am vierten DTM-Wochenende der Saison mit einer Zeit von 48,449 Sekunden für sich.

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