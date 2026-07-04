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DTM: Nicki Thiim holt sich die Pole Position für das erste Rennen am Norisring

Veröffentlicht:

von ran.de

ran racing DTM

Hitze, Weltuntergang, Ben Dörr-Premiere - Das war die DTM auf dem Lausitzring

Videoclip • 02:09 Min

Beim vierten Rennwochenende der DTM-Saison 2026 holt sich Nicki Thiim die Pole Position für das erste Rennen am Norisring. Im Qualifying geht es eng zu.

Nach einem guten Wochenende am Lausitzring stellt Nicki Thiim seine Form auch am Norisring unter Beweis und holt sich die Pole Position für das erste Rennen (ab 12:55 Uhr im Joyn-Livestream).

Nicki Thiim entschied das Qualifying zum 1. Rennen am vierten DTM-Wochenende der Saison mit einer Zeit von 48,449 Sekunden für sich.

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Qualifying: Thiim knapp vor Engel

Die Zeit fuhr der Däne in seinem Aston Martin in der Qualifying-B-Gruppe, der 37-Jährige schlug damit Maro Engel um 14 Tausendstel, der in Gruppe A die Bestzeit fuhr.

"Es ist schön hier. Ich liebe es einfach hier in Nürnberg, das ist eine schöne Strecke. Das macht hier einfach großen Spaß", erklärte ein strahlender Thiim nach dem Qualifying am ran-Mikro.

Thiim steht nach drei Rennwochenenden mit 61 Punkten auf dem sechsten Rang der Fahrerwertung und hat 17 Punkte Rückstand auf Matteo Cairoli, der aus der sechsten Startreihe beginnen wird.

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