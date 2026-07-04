Motorsport
DTM: Nicki Thiim holt sich die Pole Position für das erste Rennen am Norisring
Veröffentlicht:von ran.de
ran racing DTM
Hitze, Weltuntergang, Ben Dörr-Premiere - Das war die DTM auf dem Lausitzring
Videoclip • 02:09 Min
Beim vierten Rennwochenende der DTM-Saison 2026 holt sich Nicki Thiim die Pole Position für das erste Rennen am Norisring. Im Qualifying geht es eng zu.
Nach einem guten Wochenende am Lausitzring stellt Nicki Thiim seine Form auch am Norisring unter Beweis und holt sich die Pole Position für das erste Rennen (ab 12:55 Uhr im Joyn-Livestream).
Nicki Thiim entschied das Qualifying zum 1. Rennen am vierten DTM-Wochenende der Saison mit einer Zeit von 48,449 Sekunden für sich.
Kommende Motorsport-Livestreams bei Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 12:55 Uhr • Motorsport
DTM: Norisring, Rennen 1 im Livestream
120 MinBald verfügbar
Heute, 12:55 Uhr • Motorsport
DTM: Norisring, Rennen 1 im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Motorsport
GT4: Norisring, Rennen 1 im Livestream
85 MinBald verfügbar
Heute, 15:00 Uhr • Motorsport
GT4: Norisring, Rennen 1 im Livestream
85 Min
Qualifying: Thiim knapp vor Engel
Die Zeit fuhr der Däne in seinem Aston Martin in der Qualifying-B-Gruppe, der 37-Jährige schlug damit Maro Engel um 14 Tausendstel, der in Gruppe A die Bestzeit fuhr.
"Es ist schön hier. Ich liebe es einfach hier in Nürnberg, das ist eine schöne Strecke. Das macht hier einfach großen Spaß", erklärte ein strahlender Thiim nach dem Qualifying am ran-Mikro.
Thiim steht nach drei Rennwochenenden mit 61 Punkten auf dem sechsten Rang der Fahrerwertung und hat 17 Punkte Rückstand auf Matteo Cairoli, der aus der sechsten Startreihe beginnen wird.
Mehr DTM-News
DTM
DTM 2026 heute live: Termine, Fahrer und Übertragungen im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
DTM
DTM 2026 heute live: Das Rennwochenende am Norisring im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Livestream
DTM
DTM am Norisring: Dörr im 2. Training mit schnellster Runde
DTM
DTM-Trio mit Statement-Erfolg - Dreifachsieg in Spa
DTM
Mapelli bestraft! Neuer Sieger im Samstagsrennen
DTM
DTM: Neuer Spitzenreiter! Cairoli gewinnt in der Lausitz