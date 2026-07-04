DTM: Thiim siegt - schwerer Unfall mit Paul und van der Linde sorgt für lange Unterbrechung

Niki Thiim sichert sich am Norisring den ersten Saisonsieg. Das Rennen wird jedoch von einem schweren Unfall überschattet.

Das stete Wechselspiel in der Siegerliste der DTM geht weiter. Der Däne Nicki Thiim gewann den siebten Saisonlauf und ist bereits der sechste Pilot, der in der laufenden Saison ein Rennen gewinnen konnte.

Für getrübte Stimmung sorgte am Norisring in Nürnberg allerdings ein heftiger Unfall, in den Maximilian Paul und Kelvin van der Linde verwickelt waren. Beide Piloten sind bei Bewusstsein, ansprechbar und für weitere Untersuchungen im Krankenhaus.

Gut 20 Minuten vor Rennende brach das Auto von Paul nach rechts in die Leitplanke vor Kurve eins aus. Dort erreichen die Fahrer Geschwindigkeiten von rund 250 km/h. Von dort fuhr der Deutsche auf die 180-Grad-Wende zu und traf den Südafrikaner van der Linde ungebremst an der Fahrertür.

Van der Linde (BMW/Schubert Motorsport), dessen Tür beim Crash wegflog, kam in der Auslaufzone zum Stehen und stieg mit vor Schmerzen gekrümmter Körperhaltung aus dem Fahrzeug. "Der Arm schmerzt ihm", sagte Teamchef Torsten Schubert gegenüber ran, später gab sein Manager Dennis Rosteck Entwarnung: "Ihm geht es gut. Am linken Bein und Arm hatte er Schmerzen, aber er konnte alles bewegen."