Beim 1. Rennen am Norisring gab es einen schweren Unfall zwischen Maximilian Paul und Kelvin van der Linde. Beide Fahrer saßen noch minutenlang in ihren Autos. Paul wurde in der Nacht auf Sonntag operiert, auch van der Linde konnte am Sonntag nicht fahren.

Schrecksekunde am Norisring: Beim 1. Rennen der DTM in Franken kam es zu einem Horrorcrash zwischen Maximilian Paul und Kelvin van der Linde.

Der Grasser-Pilot touchierte am Ende der Start-Ziel-Geraden die Mauer und krachte danach beinahe ungebremst in die Fahrertür von van der Linde sowie danach in den Reifenstapel nach der Spitzkehre.

Beide Fahrer wurden dabei verletzt. Sie brauchten mehrere Minuten, um aus ihren Fahrzeugen auszusteigen. Laut ran-Moderatorin Andrea Kaiser hatten sie Schmerzen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Paul zog sich dabei Verletzungen im "unteren Fußbereich" zu, wie sein Teamchef Gottfried Grasser am Sonntag im ran-Interview erzählte. Er wurde in der Nacht auf Sonntag operiert. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Die Operation ist gut verlaufen, das ist das Wichtigste", sagte Grasser vor dem Qualifying am Sonntag.

Auch van der Linde verbrachte mehrere Stunden im Krankenhaus. "Es ist glimpflich ausgegangen", sagte Teamchef Thorsten Schubert. Der gebürtige Südafrikaner kam mit Prellungen davon. Aufgrund der Schmerzen konnte er am Sonntag aber nicht antreten.