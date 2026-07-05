DTM: Nicki Thiim rast am Norisring erneut auf die Pole

DTM: "Operation war notwendig" - Teamchefs mit Update nach Mega-Crash

Nicki Thim stellt seine gute Form am Norisring erneut unter Beweis, der Sieger des Rennens vom Samstag sichert sich im Qualifying am Sonntag die schnellste Zeit. Allerdings muss der Däne zittern.

Nicki Thiim startet am Sonntag von der Pole Position in das zweite Rennen am Norisring (ab 13:30 Uhr im Joyn-Livestream).

Der Aston-Martin-Pilot holte sich im Qualifying am Sonntag in der Gruppe B mit 48,483 Sekunden die schnellste Zeit.

Dabei zeigte sich einmal mehr, wie wohl sich der Däne auf dem Norisring fühlt: Bereits am Samstag hatte er das Rennen auf dem Stadtkurs in Nürnberg gewonnen - von Startplatz eins aus.

Allerdings musste Thiim lange zittern. In der Gruppe A kam Finn Wiebelhaus mit 48,694 Sekunden nahe an Thiims Zeit ran, schlagen konnte er sie aber nicht. "Ich bin megahappy!", jubelte Wiebelhaus am ran-Mikrofon über seinen Platz in der ersten Startreihe.

Als Dritter startet Arjun Maini vor Ben Dörr ins Rennen.