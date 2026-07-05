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DTM: Nicki Thiim rast am Norisring erneut auf die Pole
Veröffentlicht:von ran.de
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DTM: "Operation war notwendig" - Teamchefs mit Update nach Mega-Crash
Videoclip • 04:35 Min
Nicki Thim stellt seine gute Form am Norisring erneut unter Beweis, der Sieger des Rennens vom Samstag sichert sich im Qualifying am Sonntag die schnellste Zeit. Allerdings muss der Däne zittern.
Nicki Thiim startet am Sonntag von der Pole Position in das zweite Rennen am Norisring (ab 13:30 Uhr im Joyn-Livestream).
Der Aston-Martin-Pilot holte sich im Qualifying am Sonntag in der Gruppe B mit 48,483 Sekunden die schnellste Zeit.
Dabei zeigte sich einmal mehr, wie wohl sich der Däne auf dem Norisring fühlt: Bereits am Samstag hatte er das Rennen auf dem Stadtkurs in Nürnberg gewonnen - von Startplatz eins aus.
Allerdings musste Thiim lange zittern. In der Gruppe A kam Finn Wiebelhaus mit 48,694 Sekunden nahe an Thiims Zeit ran, schlagen konnte er sie aber nicht. "Ich bin megahappy!", jubelte Wiebelhaus am ran-Mikrofon über seinen Platz in der ersten Startreihe.
Als Dritter startet Arjun Maini vor Ben Dörr ins Rennen.
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Maximilian Paul wurde operiert
Nicht am Start waren am Sonntag Kelvin van der Linde und Maximilian Paul nach dem schweren Unfall im Rennen am Samstag.
Paul zog sich dabei Verletzungen im "unteren Fußbereich" zu, wie sein Teamchef Gottfried Grasser am Sonntag im ran-Interview erzählte. Er wurde in der Nacht auf Sonntag operiert. "Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Die Operation ist gut verlaufen, das ist das Wichtigste", sagte Grasser vor dem Qualifying am Sonntag.
Auch van der Linde verbrachte mehrere Stunden im Krankenhaus. "Es ist glimpflich ausgegangen", sagte Teamchef Thorsten Schubert, van der Linde kam mit Prellungen davon. Aufgrund der Schmerzen konnte er am Sonntag aber nicht antreten.
Auch interessant: Horrorcrash zwischen Kelvin van der Linde und Maximilian Paul am Norisring
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