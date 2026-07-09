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DTM

DTM: Maximilian Paul erleidet nach Horror-Crash Wirbelverletzung

Aktualisiert:

von Anne Malin

ran racing DTM

DTM: Motorsport vom Feinsten! Der legendäre Norisring liefert ab

Videoclip • 02:46 Min

Nach Maximilian Pauls schwerem Unfall beim Samstagsrennen auf dem Norisring ist nun das gesamte Ausmaß seiner Verletzungen bekannt.

Direkt nach dem Unfall zwischen Grasser-Lamborghini-Pilot Maximilian Paul und Schubert-BMW-Fahrer Kelvin van der Linde war Paul mit Verdacht auf einen Unterschenkelbruch ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Grasser-Lamborghini-Teamchef Gottfried Grasser bestätigte gegenüber "Motorsporttotal" nun, dass Pauls Verletzungen schlimmer sind als ursprünglich angenommen.

Der Rennfahrer habe "einen Wadenbein- und einen Schienbeinbruch sowie eine Lendenwirbelfraktur" erlitten. "Er ist operiert worden, alles ist gut verlaufen, und er ist in Genesung", erklärte Grasser.

DTM: Maximilian Paul wird monatelang ausfallen

Auch Maximilian Paul selbst äußerte sich per Pressemeldung. Darin bedankte sich der 26-Jährige bei allen Ersthelfern und Ärzten und bestätigte, dass der Unfall „ein großer Rückschlag" für ihn sei.

Nun werde er den Blick nach vorne richten: „Ich ziehe mich bis auf Weiteres zurück, um mich um meinen Körper und meine Gesundheit zu kümmern, und werde bald wieder voll angreifen. Die nächsten Tage bin ich noch im Krankenhaus, anschließend geht es für mich in die Reha."

Klar ist, dass Paul mindestens mehrere Monate ausfallen wird. Teamkollege Mirko Bortolotti besuchte Paul bereits im Krankenhaus und erklärte: „Max ist ein Kämpfer, und ich bin erleichtert, dass seine Genesung in eine positive Richtung verläuft."

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