IndyCar: Wieder ein Rückschlag für Mick Schumacher

Mick Schumacher hat in der IndyCar Series einen Rückschlag erlitten. Der frühere Formel-1-Pilot kam bei der elften Station in Lexington/Ohio nicht über den 24. Rang unter 25 Fahrern hinaus.

Serien-Rookie Schumacher (27) war im Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) von Platz 16 gestartet.

Schumacher war zuletzt auf dem Oval in Madison/Illinois 16. geworden und hatte sein bislang bestes Saisonergebnis geholt. Weiter geht es am 19. Juli auf dem Nashville Superspeedway.

Den Sieg in Ohio holte sich der Mexikaner Pato O'Ward, für den Spitzenfahrer von McLaren war es der erste Saisonerfolg. In der Gesamtwertung führt weiterhin der Spanier Álex Palou (Chip Ganassi Racing), der als Fünfter ins Ziel kam.