Motorsport
IndyCar: Wieder ein Rückschlag für Mick Schumacher
Veröffentlicht:von SID
ran Mehr Sport
Formel 1: Lerclerc siegt! Ferrari dennoch unter Beschuss
Videoclip • 01:45 Min
Mick Schumacher hat in der IndyCar Series einen Rückschlag erlitten. Der frühere Formel-1-Pilot kam bei der elften Station in Lexington/Ohio nicht über den 24. Rang unter 25 Fahrern hinaus.
Serien-Rookie Schumacher (27) war im Honda des Teams Letterman Lanigan Racing (RLL) von Platz 16 gestartet.
Schumacher war zuletzt auf dem Oval in Madison/Illinois 16. geworden und hatte sein bislang bestes Saisonergebnis geholt. Weiter geht es am 19. Juli auf dem Nashville Superspeedway.
Den Sieg in Ohio holte sich der Mexikaner Pato O'Ward, für den Spitzenfahrer von McLaren war es der erste Saisonerfolg. In der Gesamtwertung führt weiterhin der Spanier Álex Palou (Chip Ganassi Racing), der als Fünfter ins Ziel kam.
Mehr News
Formel 1
Kommentar: Diese Antonelli-Nullnummer war weltmeisterlich
Formel 1
Leclerc gewinnt Spektakel in Silverstone - Antonelli punktlos
Formel 1
Formel 1 in Silverstone heute live im TV, Livestream und Liveticker - wer zeigt den Grand Prix in Großbritannien?
Formel 1
Formel 1 heute live: Regeln, Teams, Piloten, TV-Übertragungen und Livestream
DTM
DTM 2026 heute live: Termine, Fahrer und Übertragungen im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
DTM
DTM 2026 heute live: Das Rennwochenende am Norisring im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Livestream