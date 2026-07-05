Formel 1 - Kimi Antonelli und die weltmeisterliche Nullnummer von Silverstone - Kommentar

ran Mehr Sport Formel 1: Lerclerc siegt! Ferrari dennoch unter Beschuss Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

Beim Blick auf den WM-Stand ist Kimi Antonelli der große Verlierer von Silverstone. Doch wie sich der Mercedes-Youngster gegen alle Widerstände stemmte, zeigt die Kämpfer-Mentalität eines Champions.

Vieles sprach dafür, dass Kimi Antonelli in Silverstone einem weiteren Sieg entgegenfährt. Im letzten Renndrittel flog der Italiener in seinem Mercedes mit frischeren Reifen im Eiltempo an Spitzenreiter Charles Leclerc heran. Laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff hätten sich die beiden sechs Runden vor dem Ende einen offenen Kampf um den Rennsieg geliefert. Doch dann kam ein verhängnisvoller Kerb in Kurve neun: Plötzlich klappte an Antonellis Boliden ein Teil an der linken vorderen Aufhängung hoch und verhakte sich an der Aufhängung. "Das Ding darf niemals brechen, vor allem in der Kurve nicht", ärgerte sich Wolff nach dem Rennen bei "Sky". Charles Leclerc gewinnt Spektakel in Silverstone - Kimi Antonelli punktlos Gleich zwei Boxenstopps waren nötig, um den Schaden zu erkennen und zumindest provisorisch durch ein einfaches Abreißen des Teils zu beheben. Als Zehnter mit einem beschädigten Auto kam Antonelli zurück ins Rennen, kam dabei wegen der Beeinträchtigung beim Lenken mehrfach von der Strecke ab. Vieles sprach dafür, es gut sein zu lassen und seinen Boliden endgültig abzustellen. "Ich wollte ihn schon lange reinholen, auch aus Sicherheitsgründen", gestand Mentor Wolff nach dem Rennen. Kimi Antonelli hatte andere Pläne.

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Wilde Aufholjagd in beschädigtem Auto jäh gestoppt Der 19-Jährige klammerte sich an seinen zehnten Platz und der Hoffnung auf einen WM-Punkt fest. Selbst, als ihm von der Rennleitung zu allem Überfluss eine 5-Sekunden-Strafe wegen wiederholter Missachtung der Track Limits aufgebrummt wurde. Es folgten denkwürdige Runden: In seinem beschädigten Auto gelang es Antonelli nicht nur, seine Position zu halten, sondern sogar den Vorsprung vor Franco Colapinto im Alpine von einer Sekunde auf über drei Sekunden auszubauen. Antonelli war drauf und dran, seinen Husarenritt am Ende immerhin noch mit einem WM-Pünktchen zu krönen. Doch dann machte ausgerechnet ein Ausfall von Max Verstappen alle Hoffnungen zunichte: Hinter dem Safety-Car hatte Antonelli keine Chance mehr, die Fünf-Sekunden-Strafe auf der Strecke wieder herauszufahren. Im Gegenteil: Am Ende wurde der Italiener wegen seiner Strafe im dichten Feld von Platz neun auf 16 durchgereicht.