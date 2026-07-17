DTM
DTM: Nach Norisring-Unfall - Grasser in Oschersleben nur mit einem Auto
Veröffentlicht:von Anne Malin
ran racing DTM
DTM: Motorsport vom Feinsten! Der legendäre Norisring liefert ab
Videoclip • 02:46 Min
Nach Maximilian Pauls Crash am Norisring wird das Grasser-Team in Oschersleben nur mit dem Lamborghini Temerario GT3 von Mirko Bortolotti starten.
Seit Maximilians Pauls Unfall vor zwei Wochen arbeitet das GRT Grasser Racing Team auf Hochtouren an der Reparatur von Pauls Lamborghini, doch am kommenden DTM-Wochenende wird der Rennstall trotzdem nur mit einem Rennwagen antreten können.
Gegenüber "Motorsport-Total" erklärte Teamchef Gottfried Grasser, dass das Hauptproblem die Lieferung von Ersatzteilen sei: "Das ist logistisch nicht umsetzbar." Auch einen Ersatzwagen hat Lamborghini nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen können. Einen Ersatzpiloten hätte das Team allerdings "sicher gefunden".
DTM live:
- Bald verfügbar
Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream
65 MinBald verfügbar
Freitag, 24.07. 10:55 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Freies Training 1 im Livestream
65 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream
55 MinBald verfügbar
Freitag, 24.07. 15:30 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Freies Training 2 im Livestream
55 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream
35 MinBald verfügbar
Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream
35 Min
DTM: Grasser am Nürburgring wohl wieder mit zwei Wagen
Beim übernächsten DTM-Wochenende auf dem Nürburgring will das Team wieder mit zwei Rennwagen an den Start gehen. "Wir sind diesbezüglich mit Lamborghini im Austausch und halten das für realistisch", erklärte Grasser.
Wann der verunglückte Pilot Maximilian Paul wieder hinter das Steuer kann, ist unklar. Der Rennfahrer hatte sich beim Unfall vor zwei Wochen einen Schien- und Wadenbeinbruch und einen Lendenwirbelbruch zugezogen. Es wird vermutlich noch Monate dauern, bis Paul wieder fahren kann.
Der Schubert-Pilot Kelvin van der Linde, der ebenfalls an dem Unfall im Samstagsrennen beteiligt war, saß derweil schon wieder im Rennwagen. Er absolvierte am Mittwoch in Oschersleben seinen ersten Einsatz im BMW M4 GT3 Evo. "Das Auto wurde innerhalb von einer Woche neu aufgebaut. Also nochmal vielen Dank an das ganze Team. "Echt mega, was die da geleistet haben die letzten paar Tage", sagte der Südafrikaner gegenüber ran.
Auch interessant: "Bin kurz davor aufzuhören": BoP-Ärger bei Thomas Preining
Mehr DTM:
DTM
DTM 2026 live: Termine, Fahrer und Übertragungen im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
DTM
Nach Norisring-Unfall: Van der Linde zurück im Rennwagen
DTM
DTM: Maximilian Paul erleidet nach Horror-Crash Wirbelverletzung
DTM
"Bin kurz davor aufzuhören": BoP-Ärger bei Preining
DTM
DTM 2026 heute live: Das Rennwochenende am Norisring im Free-TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Livestream
DTM
DTM: Thiim nach perfektem Norisring-Wochenende an der Spitze
ran racing DTM
DTM: MennemTV-Stammtisch – Highspeed-Crash und ein siegreicher Wikinger
Videoclip • 44:12 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: NFL-Legende ausgebremst? Norris baggert an Brady-Flirt
Videoclip • 01:31 Min
ran racing DTM
DTM: Motorsport vom Feinsten! Der legendäre Norisring liefert ab
Videoclip • 02:46 Min
ran racing DTM
DTM - Nicki Thiim nach Doppelsieg: "Kannst mir eine reinhauen..."
Videoclip • 03:12 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: Lerclerc siegt! Ferrari dennoch unter Beschuss
Videoclip • 01:45 Min
ran racing DTM
DTM: Erfahrung schlägt Jugend! Er ist der Dominator am Norisring
Videoclip • 01:12 Min
ran racing DTM
DTM – HIGHLIGHTS: Der Noris-King! Wolkenbruch kann Krönung nicht verhindern
Videoclip • 04:27 Min
ran racing DTM
DTM 2026: Das Sonntags-Rennen vom Norisring im Relive
Videoclip • 137:34 Min
ran racing DTM
DTM am Norisring: Matteo Cairoli scheidet früh aus dem Rennen aus
Videoclip • 03:28 Min
ran racing DTM
Porsche Sixt Carrera Cup 2026: Crashes überall – wildes 2. Rennen am Norisring
Videoclip • 05:29 Min
ran racing DTM
Porsche Sixt Carrera Cup: Unfall nach aggressiver Lichthupe im eigenen Team
Videoclip • 03:21 Min
ran racing DTM
Porsche Sixt Carrera Cup: Heftiger Crash zu Beginn des Sonntagsrennens
Videoclip • 04:07 Min