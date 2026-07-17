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DTM: Nach Norisring-Unfall - Grasser in Oschersleben nur mit einem Auto

Veröffentlicht:

von Anne Malin

ran racing DTM

DTM: Motorsport vom Feinsten! Der legendäre Norisring liefert ab

Videoclip • 02:46 Min

Nach Maximilian Pauls Crash am Norisring wird das Grasser-Team in Oschersleben nur mit dem Lamborghini Temerario GT3 von Mirko Bortolotti starten.

Seit Maximilians Pauls Unfall vor zwei Wochen arbeitet das GRT Grasser Racing Team auf Hochtouren an der Reparatur von Pauls Lamborghini, doch am kommenden DTM-Wochenende wird der Rennstall trotzdem nur mit einem Rennwagen antreten können.

Gegenüber "Motorsport-Total" erklärte Teamchef Gottfried Grasser, dass das Hauptproblem die Lieferung von Ersatzteilen sei: "Das ist logistisch nicht umsetzbar." Auch einen Ersatzwagen hat Lamborghini nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen können. Einen Ersatzpiloten hätte das Team allerdings "sicher gefunden".

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DTM: Grasser am Nürburgring wohl wieder mit zwei Wagen

Beim übernächsten DTM-Wochenende auf dem Nürburgring will das Team wieder mit zwei Rennwagen an den Start gehen. "Wir sind diesbezüglich mit Lamborghini im Austausch und halten das für realistisch", erklärte Grasser.

Wann der verunglückte Pilot Maximilian Paul wieder hinter das Steuer kann, ist unklar. Der Rennfahrer hatte sich beim Unfall vor zwei Wochen einen Schien- und Wadenbeinbruch und einen Lendenwirbelbruch zugezogen. Es wird vermutlich noch Monate dauern, bis Paul wieder fahren kann.

Der Schubert-Pilot Kelvin van der Linde, der ebenfalls an dem Unfall im Samstagsrennen beteiligt war, saß derweil schon wieder im Rennwagen. Er absolvierte am Mittwoch in Oschersleben seinen ersten Einsatz im BMW M4 GT3 Evo. "Das Auto wurde innerhalb von einer Woche neu aufgebaut. Also nochmal vielen Dank an das ganze Team. "Echt mega, was die da geleistet haben die letzten paar Tage", sagte der Südafrikaner gegenüber ran.

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