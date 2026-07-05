DTM: Thiim feiert Doppelsieg am Norisring und übernimmt nach perfektem Wochenende die DTM-Spitze

Nicki Thiim triumphiert auch im zweiten Norisring-Rennen. Ein Youngster muss sich mit Platz zwei begnügen.

Der dänische Rennfahrer Nicki Thiim hat am Norisring ein perfektes Wochenende geliefert und die Führung in der Gesamtwertung der DTM übernommen. Nach seinem Erfolg am Samstag, der von einem schweren Unfall getrübt worden war, triumphierte der Aston-Martin-Pilot auch im zweiten Rennen am Sonntag. Am Start fehlten Maximilian Paul und Kelvin van der Linde nach ihrem Crash vom Vortag.

Beide Piloten waren ins Krankenhaus abtransportiert worden. Der Deutsch-Südafrikaner van der Linde (BMW) gab Entwarnung. "Ich bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist", sagte er, aber: "Es tut schon einiges weh."

Paul (Lamborghini) musste operiert werden. "Den Umständen entsprechend geht es ihm gut, er ist wegen einer Verletzung im unteren Fußbereich operiert worden. Die OP ist gut verlaufen, das ist das Wichtigste", sagte Teamchef Gottfried Grasser bei ProSieben.