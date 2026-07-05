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DTM: Thiim feiert Doppelsieg am Norisring und übernimmt nach perfektem Wochenende die DTM-Spitze
Veröffentlicht:von SID
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DTM am Norisring: Matteo Cairoli scheidet früh aus dem Rennen aus
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Nicki Thiim triumphiert auch im zweiten Norisring-Rennen. Ein Youngster muss sich mit Platz zwei begnügen.
Der dänische Rennfahrer Nicki Thiim hat am Norisring ein perfektes Wochenende geliefert und die Führung in der Gesamtwertung der DTM übernommen. Nach seinem Erfolg am Samstag, der von einem schweren Unfall getrübt worden war, triumphierte der Aston-Martin-Pilot auch im zweiten Rennen am Sonntag. Am Start fehlten Maximilian Paul und Kelvin van der Linde nach ihrem Crash vom Vortag.
Beide Piloten waren ins Krankenhaus abtransportiert worden. Der Deutsch-Südafrikaner van der Linde (BMW) gab Entwarnung. "Ich bin froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist", sagte er, aber: "Es tut schon einiges weh."
Paul (Lamborghini) musste operiert werden. "Den Umständen entsprechend geht es ihm gut, er ist wegen einer Verletzung im unteren Fußbereich operiert worden. Die OP ist gut verlaufen, das ist das Wichtigste", sagte Teamchef Gottfried Grasser bei ProSieben.
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Wiebelhaus kommt nicht an Thiim vorbei
Thiim, der für beide Rennen auf dem Stadtkurs in Nürnberg zudem die Pole Position geholt hatte, ließ sich im achten Saisonrennen auch nicht von zwei Safety-Car-Phasen, Regen sowie einer zwischenzeitlichen Rennunterbrechung aufhalten.
Sein ärgster Konkurrent war der deutsche Nachwuchsfahrer Finn Wiebelhaus. Der 20-Jährige scheiterte mit mehreren Attacken an Thiim, feierte mit dem zweiten Platz dennoch sein bestes DTM-Ergebnis. Dritter wurde der Österreicher Lucas Auer.
DTM: Horrorcrash zwischen Kelvin van der Linde und Maximilian Paul am Norisring - Update von Teamchefs
In der Gesamtwertung löste Thiim, der nun 117 Punkte hat, Mercedes-Pilot Maro Engel ab. Der Münchner wurde Siebter und liegt nun neun Punkte hinter Thiim.
Bei der nächsten Station in Oschersleben vom 24. bis zum 26. Juli erreicht die DTM ihre zweite Saisonhälfte. In Sachsen-Anhalt geht es mit den Rennen neun und zehn weiter.
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