Kelvin van der Linde kehrt ins Cockpit zurück: Der Schubert-BMW-Pilot absolvierte am Mittwoch in Oschersleben seinen ersten Einsatz im BMW M4 GT3 Evo seit dem schweren Unfall im Samstagsrennen am Norisring, an dessen Ende auch Maximilian Paul ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

"Ich freue mich wahnsinnig, heute beim Test in Oschersleben wieder im Rennauto zu sitzen", sagte van der Linde zu ran . Besonders dankbar zeigte sich der BMW-Werksfahrer gegenüber seiner Mannschaft: "Das Auto wurde innerhalb von einer Woche neu aufgebaut. Also nochmal vielen Dank an das ganze Team. Echt mega, was die da geleistet haben die letzten paar Tage."

Der Test gilt als wichtiger Schritt mit Blick auf das bevorstehende DTM-Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben. Van der Linde hatte sich bei dem Unfall Prellungen zugezogen und musste das Sonntagsrennen auslassen. Nun gab der Südafrikaner nach seinen ersten Kilometern Entwarnung.

DTM: Van der Linde ist mental und körperlich bereit

Auch körperlich fühlt sich der Schubert-Pilot bereit für die Rückkehr in den Rennbetrieb. "Auch ich bin fit und ich freue mich. Die Pace ist da und ich freue mich auf das Rennen nächste Woche", erklärte van der Linde.

Unterdessen zeichnet sich bei GRT Grasser Racing eine personelle Veränderung ab. Nach ran-Informationen wird das Team in Oschersleben voraussichtlich nur mit einem Lamborghini Temerario GT3 an den Start gehen. Demnach ist aktuell kein Ersatzfahrer für den verletzten Maximilian Paul vorgesehen.

Damit würde sich die Zahl der Fahrzeuge im DTM-Feld für das Rennwochenende in Oschersleben um einen Starter auf 20 Autos reduzieren. Eine offizielle Bestätigung vom GRT steht bislang aus.

ran Racing-Fans verpassen in Oschersleben keine Minute: Die beiden Freien Trainings am Freitag laufen ab 10:55 Uhr und 15:30 Uhr live und kostenlos auf Joyn. Am Samstag beginnt das erste Qualifying um 9:35 Uhr im Livestream auf Joyn, anschließend folgt das erste Rennen ab 12:55 Uhr live auf ProSieben und Joyn. Am Sonntag steht ab 9:15 Uhr das zweite Qualifying auf dem Programm, bevor das zweite Rennen ab 13:00 Uhr live auf ProSieben und Joyn übertragen wird.

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