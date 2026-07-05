ran Mehr Sport Formel 1: Russell siegt bei "Kack-Rennen" in Spielberg! Fans enttäuscht Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Die Formel-1-Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse: neue Motoren, neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. ran.joyn liefert alle Infos.

Die Formel-1-Saison 2025 war an Spannung kaum zu überbieten. Mit Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri kämpften gleich drei Piloten zum Saisonfinale um die Krone. Das gab es 15 Jahre lang nicht mehr. Platz drei im letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi reichte Norris, um sich mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Verstappen erstmals den WM-Titel zu schnappen. Für McLaren war es der erste Triumph seit 2008. In der Saison 2026 werden die Karten aber komplett neu gemischt. Denn es gibt zahlreiche technische Neuerungen. Welches Team kann sich am besten an die neuen Gegebenheiten anpassen? Wie schlagen sich die Debütanten? Und wo könnt ihr das alles live verfolgen? ran.joyn liefert alle Infos rund um die Formel-1-Saison 2026.

Wann startet die Formel-1-Saison? Der Saisonauftakt fand vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne (Australien) statt. Das Finale steigt traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen, durch den Krieg im Iran wurden die Rennen in Saudi-Arabien und Bahrain Mitte April aber abgesagt.

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Formel 1 heute live: Welche Teams und Piloten sind dabei? Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 - eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse, während Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam einsteigt. Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes, Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert. Einen Debütanten gibt es auch: Der 18-jährige Arvid Lindblad aus der Red-Bull-Akademie fährt für das Schwesterteam Racing Bulls. Und so sind die Teams besetzt: Mercedes: George Russell (Großbritannien), Kimi Antonelli (Italien)

Red Bull: Max Verstappen (Niederlande), Isack Hadjar (Frankreich)

McLaren: Lando Norris (Großbritannien), Oscar Piastri (Australien)

Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Großbritannien)

Racing Bulls: Liam Lawson (Neuseeland), Arvid Lindblad (Großbritannien)

Audi: Nico Hülkenberg (Deutschland), Gabriel Bortoleto (Brasilien)

Haas: Esteban Ocon (Frankreich), Oliver Bearman (Großbritannien)

Williams: Carlos Sainz (Spanien), Alex Albon (Thailand)

Cadillac: Sergio Perez (Mexiko), Valtteri Bottas (Finnland)

Alpine: Pierre Gasly (Frankreich), Franco Colapinto (Argentinien)

Aston Martin: Fernando Alonso (Spanien), Lance Stroll (Kanada)

Formel 1 heute live: Welche neuen Teams sind dabei? Audi und Cadillac feiern ihre Premiere in der Königsklasse. Mit Audi kehrt ein deutscher Hersteller als eigenständiges Werksteam in die Formel 1 zurück. Die Ingolstädter haben den Sauber-Rennstall komplett übernommen. Cadillac steigt komplett neu ein. Die US-Amerikaner fahren mit Ferrari-Motor und sind eine Tochter von General Motors.

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Der Formel-1-Rennkalender 2026 Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt.

Wird es in der Formel-1-Saison 2026 wieder Sprints geben? Ja. Insgesamt wird es zusätzlich zu den regulären Rennen sechs Sprints geben: Shanghai (China)

Miami (USA)

Montreal (Kanada)

Silverstone (Großbritannien)

Zandvoort (Niederlande)

Singapur (Singapur)

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Neue Regeln 2026: Motoren-Revolution und Aerodynamik-Anpassung Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Das bisherige DRS-System wird durch eine aktive Aerodynamik ersetzt. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.

Formel 1: Wo werden Trainings, Qualifyings und Rennen im TV, Stream live übertragen? Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 24 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. Wer die Formel 1 lieber im Livestream online verfolgt, kann dies mit Sky Go oder WOW tun. ran.joyn begleitet die Rennen im Liveticker.

Formel 1: Gibt es auch eine Übertragung im Free-TV? RTL wird auch in diesem Jahr einzelne Rennen live zeigen. Der Grand-Prix von Monaco war die erste Live-Übertragung in dieser Saison. Weitere Termine sollen folgen, die Stand jetzt (9. Juni) aber noch nicht bekannt sind.