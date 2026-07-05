Die Highlights der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland auf ProSieben und Joyn

ran racing DTM Porsche Sixt Carrera Cup: Heftiger Crash zu Beginn des Sonntagsrennens Videoclip • 04:07 Min Link kopieren Teilen

Der Niederländer Flynt Schuring lässt sich vom Chaos um ihn herum nicht beeindrucken und bleibt auf dem Norisring ganz cool.

Flynt Schuring hat seine Pole Position perfekt ausgenutzt und ist auf dem Norisring zu einem souveränen Start-Ziel-Sieg gefahren. Hinter dem 19-jährigen Niederländer überfuhren Keagan Masters und Matheus Ferreira die Ziellinie in Nürnberg.

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