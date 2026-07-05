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Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland: Flynt Schuring gewinnt Chaosrennen am Norisring - erneut lange Unfall-Unterbrechung
Veröffentlicht:von ran.de
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Porsche Sixt Carrera Cup: Heftiger Crash zu Beginn des Sonntagsrennens
Videoclip • 04:07 Min
Der Niederländer Flynt Schuring lässt sich vom Chaos um ihn herum nicht beeindrucken und bleibt auf dem Norisring ganz cool.
Flynt Schuring hat seine Pole Position perfekt ausgenutzt und ist auf dem Norisring zu einem souveränen Start-Ziel-Sieg gefahren.
Hinter dem 19-jährigen Niederländer überfuhren Keagan Masters und Matheus Ferreira die Ziellinie in Nürnberg.
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Schwerer Unfall und Rote Flagge
Überschattet wurde der zwölfte Lauf der Saison im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland von einem weiteren schweren Unfall: Montego Maassen kollidierte mit Dylan Yip und zerstörte dabei einen Teil der Streckenbegrenzung. In der Folge wurde das Rennen unterbrochen.
In der Meisterschaftswertung bleibt Keagan Masters mit 197 Punkten in Führung. Zweiter ist nun Flynt Schuring (183), auf dem Bronzerang liegt Theo Oeverhaus (173).
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