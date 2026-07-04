Formel 1 - Vorbei an Lewis Hamilton: Kimi Antonelli gewinnt Sprint in Silverstone

Der erste Sieg des Formel-1-Rennwochenendes in Silverstone geht an Kimi Antonelli. Der WM-Führende überlistet Lewis Hamilton.

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat Rekordweltmeister und Lokalmatador Lewis Hamilton überlistet und ist zu seinem ersten Sieg im Sprint-Format gerast.

In Silverstone lauerte der Italiener acht Runden lang hinter Ferrari-Pilot Hamilton - und setzte dann das entscheidende Überholmanöver zum Erfolg. Dahinter war unterhaltsame Rennaction geboten.

Die Auswirkungen auf den Meisterschaftskampf sind gering. Antonelli sammelte acht Punkte, immerhin einen mehr als Hamilton - und hat damit nun 47 Zähler Vorsprung. Auch für das Rennen am Sonntag (16.00 Uhr) sind beide die großen Favoriten. Voraussetzung dafür ist ein gutes Qualifying am Samstagnachmittag. Mit neun Erfolgen ist Hamilton Rekordsieger in Silverstone, 15 Mal stand er schon auf dem Podium.