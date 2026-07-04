Porsche Carrera Cup: "Niederländisches Gemetzel" - es kracht kurz nach dem Start

Der Brite Gus Burton nutzt seine Pole Position perfekt und bleibt auf dem Norisring ganz cool.

Hinter dem 23-jährigen Briten überfuhren Keagan Masters und Flynt Schuring die Ziellinie in Nürnberg.

Schwerer Unfall und Rote Flagge nach dem Start

Überschattet wurde der elfte Lauf der Saison von einem schweren Unfall am Start: Dirk Schouten verschätzte sich in der ersten Kurve und räumte prompt seine beiden Landsmänner Robert de Haan (Gaststarter) und Sam Jongejan ab - es folgte eine Rote Flagge, die Rennfortsetzung verzögerte sich um einige Minuten.

In der Meisterschaftswertung übernimmt Keagan Masters mit 177 Punkten die Führung. Zweiter ist Theo Oeverhaus mit 166 Zählern, auf dem Bronzerang liegt Flynt Schuring (158).