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Formel 1: "Keine Fragezeichen" - Nico Hülkenberg bestätigt Audi-Zukunft
Aktualisiert:von SID
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Der deutsche Formel-1-Fahrer Nico Hülkenberg wird laut eigener Aussage auch in der kommenden Saison für Audi fahren.
"Ich weiß, dass das Team sehr zufrieden mit Gabi (Teamkollege Gabriel Bortoleto, Anm. d. Red.) und mir ist. Wir fangen gerade erst an. Das ist unser erstes Jahr als Team", sagte Hülkenberg am Donnerstag vor dem Großen Preis von Belgien: "Außerdem sind die Verträge sehr klar."
Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Williams-Pilot Carlos Sainz könnte ab 2027 für Audi fahren. Das tat Hülkenberg als "typisches Sommergetöse in der Formel 1" ab. "Ich glaube, der Ersatzfahrerplatz ist frei, aber ich bezweifle, dass er daran interessiert wäre", sagte Hülkenberg in Spa-Francorchamps: "Es gibt keine Fragezeichen für mich."
Nachdem er 2024 einen "mehrjährigen Vertrag" unterschrieben hatte, fuhr Hülkenberg 2025 bereits bei Audis Vorgängerteam Sauber. 2026 stieg das deutsche Werksteam endgültig in der Formel 1 ein. 2027 wäre Hülkenbergs drittes Vertragsjahr.
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Hülkenberg "hat nach wie vor sehr viel Benzin in seinem Blut"
Zuletzt hatte Teamchef Mattia Binotto seinen Piloten bereits gestärkt. "Nico hat nach wie vor sehr viel Benzin in seinem Blut. Er ist fokussiert, er ist konstant und er sieht nach wie vor aus wie ein junger Fahrer. Es läuft gut bei ihm und darüber freuen wir uns sehr", sagte der Italiener vor zwei Wochen in Silverstone.
In dieser Saison ist Hülkenberg bislang noch ohne Punkte - auch wegen seines Autos. Schon in vier von neun Rennen erreichte der 38-Jährige nicht die Ziellinie.
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