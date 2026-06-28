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Formel 1: Sieger und Verlierer zum Großen Preis von Österreich - Red Bull meldet sich zurück, Leclerc-Talfahrt geht weiter
Veröffentlicht:von Raman Rooprail
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Beim Großen Preis von Österreich meldet sich George Russell mit einem ganz wichtigen Sieg zurück, zudem ist Red Bull wieder näher dran am Mercedes. Bei Charles Leclerc dagegen geht die Talfahrt weiter. ran zeigt die Gewinner und Verlierer zum Grand Prix in der Steiermark.
Mercedes hat den Ferrari-Angriff von vor zwei Wochen in Barcelona erfolgreich abgewehrt. Der deutsche Rennstall war über das gesamte Wochenende schneller, George Russell holte souverän seinen zweiten Saisonsieg und Kimi Antonelli war nur wenige Runden davon entfernt, den zweiten Platz zu holen, schaffte es aber immerhin noch auf das Podium.
Bei Ferrari dagegen war der Wurm drin. Lewis Hamilton hatte die Pace, sein Rennstall griff allerdings bei der Strategie daneben. Charles Leclerc dagegen fehlte komplett die Geschwindigkeit, seine Reifen hielten den hohen Temperaturen nicht Stand – letztlich musste er sich nach einem starken zweiten Platz bei der Qualifikation mit Rang acht begnügen.
Dafür meldete sich Max Verstappen zurück. Nach seinem Crash im Qualifying startete der viermalige Weltmeister von Position fünf, fuhr aber bis Platz zwei vor. Viel hat dabei nicht gefehlt und er hätte sogar Russell und die Spitze angreifen können.
ran zeigt die Gewinner und Verlierer des Rennens.
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Gewinner: Red Bull
Die Updates haben gewirkt! Max Verstappen überzeugte mit einem starken Rennen und war an der Mercedes-Pace ganz nah dran. Die WM ist zwar unrealistisch, allerdings ist dieser Schritt gerade für die eigene Verhandlungsposition mit Verstappen ganz wichtig.
Auch der zweite Fahrer, Isack Hadjar, zeigte wie schon zuletzt eine gute Leistung und stellte seinen Boliden von Startposition acht auf den sechsten Platz. Dabei nutzte er die schwache Strategie von Lando Norris sowie die fehlende Pace von Leclerc eiskalt und holte das Maximum aus seinen Chancen heraus.
Gewinner: George Russell
Dem Briten sind nach dem intensiven Rennen, bei dem er zwar über weite Strecken führte, aber sich nie entscheidend absetzen konnte, sicherlich einige Steine vom Herzen gefallen. Nachdem er das Auftaktrennen in Australien gewann, musste er dabei zusehen, wie ihm sein 19-jähriger Teamkollege Kimi Antonelli die Show stahl und zwischenzeitlich fünf Rennen in Folge gewann.
Mit dem Sieg meldet sich Russell auch in der WM endgültig zurück. Nachdem er bereits im vergangenen Rennen 18 Punkte aufholte, kommen in Österreich zehn Zähler Differenz dazu. Der Rückstand auf Antonelli beträgt zwar noch 40 Punkte, bei 14 ausstehenden Rennen ist das aber noch locker aufholbar. Natürlich profitierte Russell vom umstrittenen Qualifying-Ergebnis, allerdings könnte ihm dieses Rennen das nötige Selbstvertrauen geben, um eine Aufholjagd zu starten.
Gewinner: Liam Lawson
Es war ein unauffälliges Rennen hinter den Top-Teams. Doch Liam Lawson ist dabei eine Karriere-Bestleistung geglückt. Erstmals in seiner Karriere holte er bei vier Rennen in Serie Punkte.
Mehr als Rang neun war dabei nie drin, diesen Platz verteidigte er gegen seinen Teamkollegen Arvid Lindblad aber souverän und holte sich damit den inoffiziellen Titel des "Best of the Rest".
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Verlierer: Charles Leclerc
Was ist bloß mit Charles Leclerc los? Nach zwei Ausfällen in Monaco und Barcelona enttäuschte der Ferrari-Star erneut. Obwohl er im Qualifying von Verstappens Unfall profitierte und von Platz zwei startete, fehlte ihm im Rennen die Pace komplett.
Leclerc kam nie mit seinem Fahrzeug zurecht und hatte große Probleme mit seinen Reifen. So wurde er nicht nur von seinem Teamkollegen Hamilton beim Start kassiert, sondern musste sich nach und nach auch Antonelli, Piastri, Hadjar und Norris beugen.
Erschreckend war dabei, dass er nicht wie Hamilton unter einer schlechten Strategie litt. Leclerc verlor zwar bei einem Kampf mit Oscar Piastri einen Teil seines Frontflügels, doch das war wohl nicht der Grund dafür, dass dem Monegassen schlicht die Geschwindigkeit fehlte, um mit der Konkurrenz mitzuhalten.
Verlierer: Lando Norris
Die Trainingseinheiten machten McLaren und Lando Norris noch Hoffnung, den Rückstand auf Mercedes zu verkürzen. Zumindest das Ziel, zweite Kraft hinter dem deutschen Rennstall zu sein, war nach dem dritten Freien Training definitiv in Reichweite.
Auch wenn das Qualifying unglücklich endete, zeigte Oscar Piastri, dass das Auto definitiv mehr Potenzial als Platz sieben hatte. Der Australier überholte seinen Teamkollegen schon beim Start und war in der Folge der klar schnellere Fahrer.
Zudem schoss sich McLaren wie so oft ein Eigentor bei der Strategie, als sie beide Fahrer beim ersten Stint zu lange auf der Strecke behielten. Piastri holte mit Platz vier daraus aber dennoch das bestmögliche Resultat heraus, während Norris nur wegen Leclercs großen Problemen nicht achter wurde. Das hilft dem Weltmeister in der Gesamtwertung aber nicht weiter, Norris fällt dort erstmals in diesem Jahr hinter Piastri zurück.
Verlierer: Cadillac
Das Team aus den USA bleibt bei seiner Formel-1-Premiere weiterhin nicht konkurrenzfähig. Valtteri Bottas schied zum dritten Mal in Folge mit einem Defekt aus, auch Sergio Perez musste nur wenige Runden nach Rennstart seinen Boliden abstellen.
Dabei fehlt nicht nur die Geschwindigkeit, auch wenn man in dieser Kategorie zumindest vor Aston Martin liegt. Gerade die Verlässlichkeit bereitet Cadillac große Sorgen. So wird das Team keine lange Zukunft in der Königsklasse haben.
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