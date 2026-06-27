ran racing DTM Hitze, Weltuntergang, Ben Dörr-Premiere - Das war die DTM auf dem Lausitzring Videoclip • 02:09 Min Link kopieren Teilen

Mercedes-Pilot George Russell hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Österreich gesichert. Er profitierte dabei unter anderem von einem Crash des Red-Bull-Konkurrenten Max Verstappen.

Verstappen verliert Grip und fliegt von der Strecke ab Nach und nach unterboten sich die Piloten, auch Verstappen wirkte im runderneuerten Red Bull plötzlich konkurrenzfähig. In der vorletzten Kurve verlor er jedoch den Grip und flog von der Strecke ab. Russell, der hinter Verstappen auf dem Kurs war, ging aufgrund der Gefahrensituation kurz vom Gas, blieb dann aber im Tempo. Die Rennleitung prüfte das Verhalten, erkannte aber keinen Fehler. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli konnte sich nicht mehr verbessern und startet von Rang vier ins Rennen. Verstappen wurde Fünfter und erlebte ein Wechselbad der Gefühle. Fast wäre der viermalige Weltmeister als Elfter ins Rennen gegangen. Im zweiten Teil des Qualifyings setzte Verstappen auf seine erste Runde, während die Konkurrenz sich mit einem zweiten Versuch noch einmal verbesserte. Mit lediglich vier Hundertstel Vorsprung kam der Niederländer in den letzten Teil der Zeitenjagd.

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