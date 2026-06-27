Formel 1
Formel 1 in Österreich: Max Verstappen crasht - George Russell holt die Pole Position
Veröffentlicht:von SID
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Hitze, Weltuntergang, Ben Dörr-Premiere - Das war die DTM auf dem Lausitzring
Videoclip • 02:09 Min
Mercedes-Pilot George Russell hat sich die Pole Position für den Großen Preis von Österreich gesichert. Er profitierte dabei unter anderem von einem Crash des Red-Bull-Konkurrenten Max Verstappen.
George Russell hat sich in einem spektakulären Qualifying die Pole Position für den Großen Preis von Österreich gesichert.
Der Mercedes-Pilot setzte mit 1:06,113 Minuten die Bestzeit - profitierte dabei aber auch von einem Crash von Max Verstappen. Dahinter gehen die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton ins Rennen.
Hinter der Pole Position von Russell, seiner ersten seit dreieinhalb Monaten, standen zunächst noch Fragezeichen. In den letzten Minuten des Qualifyings nahm die Zeitenjagd Dramatik auf.
Verstappen verliert Grip und fliegt von der Strecke ab
Nach und nach unterboten sich die Piloten, auch Verstappen wirkte im runderneuerten Red Bull plötzlich konkurrenzfähig. In der vorletzten Kurve verlor er jedoch den Grip und flog von der Strecke ab.
Russell, der hinter Verstappen auf dem Kurs war, ging aufgrund der Gefahrensituation kurz vom Gas, blieb dann aber im Tempo. Die Rennleitung prüfte das Verhalten, erkannte aber keinen Fehler. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli konnte sich nicht mehr verbessern und startet von Rang vier ins Rennen.
Verstappen wurde Fünfter und erlebte ein Wechselbad der Gefühle. Fast wäre der viermalige Weltmeister als Elfter ins Rennen gegangen. Im zweiten Teil des Qualifyings setzte Verstappen auf seine erste Runde, während die Konkurrenz sich mit einem zweiten Versuch noch einmal verbesserte. Mit lediglich vier Hundertstel Vorsprung kam der Niederländer in den letzten Teil der Zeitenjagd.
Hülkenberg startet von Rang 14 in den Österreich-Grand-Prix
Dort war er deutlich schneller als am gesamten bisherigen Wochenende und fuhr plötzlich konkurrenzfähig - bis er die Kontrolle verlor. Red Bull hatte zum Heimrennen in der Steiermark ein großes Update-Paket gebracht. Unter anderem wurden die Seitenkästen, der Unterboden und der Heckflügel erneuert.
Bei Temperaturen von rund 33 Grad in der Luft und mehr als 50 Grad auf dem Asphalt wurde Nico Hülkenberg im Audi 14. und startet damit zum dritten Mal in dieser Saison hinter seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto auf Rang elf. Hülkenberg wartet vor dem achten WM-Lauf weiter auf seine ersten Saisonpunkte.
Im Rennen dürfte auch die Hitze eine Rolle spielen. Am Sonntag (15.00 Uhr im Liveticker) werden bis zu 36 Grad erwartet, es ist der heißeste Tag des Wochenendes. Der Reifenverschleiß ist deutlich höher, als von den Teams prognostiziert. Russell liegt in der WM-Wertung 50 Punkte hinter Spitzenreiter Antonelli auf Rang drei, Hamilton ist mit 41 Zählern Rückstand Zweiter.
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