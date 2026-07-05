ran Mehr Sport Formel 1: Lerclerc siegt! Ferrari dennoch unter Beschuss Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

In einem wilden Rennen in Silverstone kann Charles Leclerc seinen ersten Saisonsieg einfahren. George Russel kann wertvolle Punkte auf Kimi Antonelli aufholen, nachdem dieser mit einem technischen Defekt spät im Rennen noch zurückfiel.

Während Charles Leclerc die Faust ballte und zur jubelnden Scuderia sprintete, ließ Spitzenreiter Kimi Antonelli mit gesenktem Kopf seinen defekten Mercedes hinter sich stehen. Das Wechselspiel in der Formel 1 geht weiter, der Titelkampf spitzt sich zu: Beim spektakulären Großen Preis von Großbritannien erlebte die Motorsport-Königsklasse ihren vierten Sieger in den jüngsten vier Rennen - und späte Dramatik. Formel 1: Warum die ADUO nach hinten los geht "Ich bin so unglaublich froh", sagte Leclerc, der seinen ersten Erfolg seit Oktober 2024 hinter dem Safety Car einfuhr. Und weil Antonelli spät mit einem technischen Defekt zurückfiel, nimmt das Titelrennen weiter Fahrt auf.

- Anzeige -

- Anzeige -

Formel 1: Russell holt wichtige Punkte auf Antonelli auf Leclerc sprach ein "großes Dankeschön an das Team" aus - er sicherte den 250. Sieg für den italienischen Traditionsrennstall. "Harte Arbeit zahlt sich aus", hatte er schon zuvor an die Box gefunkt. Tatsächlich: Ferrari schließt immer mehr zu Mercedes auf. Davon profitierte auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton. Er wurde Dritter, musste sich wegen eines Vergehens unter Gelb aber noch bei der Rennleitung verantworten. "Das ist natürlich insgesamt ein tolles Ergebnis für das ganze Team", sagte der König von Silverstone. Es ist sein 16. Podium auf dem Traditionskurs, neunmal gewann er. Erstmals stand George Russell bei seinem Heimrennen auf dem Treppchen, der Mercedes-Pilot wurde Zweiter. Teamchef Toto Wolff sprach bei "Sky" von einem "bittersüßen" Gefühl: "Mir tut es nur für den Kimi leid, er hat so viel Pech gehabt, auch mit den Ausfällen." Schließlich hatte Antonelli lange auf Rang zwei gelegen.

Aktuelle Sport-Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Jetzt live Jetzt live • American Football AFLE live: 7. Spieltag: Vienna Vikings at Berlin Thunder Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football AFLE live: 7. Spieltag: Vienna Vikings at Berlin Thunder Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 06.07. 12:00 • Radsport Tour de France im Livestream: 1. Etappe Verfügbar auf Joyn 300 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 06.07. 12:00 • Radsport Tour de France im Livestream: 1. Etappe Verfügbar auf Joyn 300 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 06.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 06.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 07.07. 02:00 • Fussball WM 2026 live: USA - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 07.07. 02:00 • Fussball WM 2026 live: USA - Belgien im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 07.07. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 07.07. 18:00 • Fussball WM 2026 live: Argentinien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 07.07. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 07.07. 22:00 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Kolumbien im Stream Verfügbar auf Joyn 210 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 08.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 08.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 09.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 11.07. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 11.07. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Formel 1: Dramatisches Ende um Antonelli in Silverstone "Irgendwas ist kaputt", fluchte der Italiener zehn Runden vor Rennende über Funk. Der nun langsamer werdende Antonelli versuchte wenigstens noch ein paar Punkte zu sammeln - vergeblich. Weil Max Verstappen auf Platz drei liegend von der Strecke abkam, gab es dann noch ein spätes Safety Car. Ferrari, zu dem Zeitpunkt mit beiden Autos an der Spitze, entschied, auf frische Reifen zu wechseln. Russell schob sich dadurch an Hamilton vorbei auf Platz zwei. "Bei mir hat es einfach nicht gepasst heute", haderte Hamilton, erkannte aber das "tolle Ergebnis für das ganze Team". Im Duell der Generationen gegen Antonelli hatte er auf mehr gehofft. 32 Punkte liegt Hamilton in der Gesamtwertung nun hinter dem Teenager, Russell hat 25 Zähler Rückstand auf die Spitze. Das Duell Alt gegen Jung und Ferrari gegen Mercedes hatte das gesamte Wochenende geprägt. "Das ist ein echter Gegner", erkannte Wolff nach Rennende an. Das Sprint-Qualifying entschied Altmeister Hamilton noch für sich, beim Sprint und dem Qualifying für das Rennen landete Teenager Antonelli vorne.

Fünf-Sekunden-Strafe für Hamilton Als die Ampeln ausgingen, kam Polesetter Antonelli schlecht weg. Beide Ferrari-Piloten zogen vorbei, Leclerc übernahm die Führung, Hamilton setzte sich dahinter. Der Start des Briten war jedoch nicht fehlerfrei. Weil er in der Startbox noch minimal nach vorne rollte, erhielt er eine Fünf-Sekunden-Strafe. Noch bevor Hamilton diese in der Box absitzen konnte, kam ihm Antonelli geduldig näher - und zog in der elften Runde vorbei. Nach der abgesessenen Zeitstrafe kam Hamilton hinter Verstappen und Russell auf die Strecke, das Ziel war aber klar: "Wir kämpfen um den dritten Platz", sagte sein Renningenieur. Auf diesem lag noch Verstappen. Zunächst musste Hamilton aber an Russell vorbei. Nach zwei gescheiterten Manövern half ihm ein schleichender Plattfuß beim Mercedes-Piloten. Russell musste erneut an die Box, die Hoffnungen auf das erste Podium in Silverstone waren scheinbar dahin. Erst 15 Runden vor Rennende kam Antonelli an die Box, mit sieben Sekunden Rückstand auf Leclerc. Kurze Zeit später ließ ihn sein Auto im Stich - dann nahm die dramatische Schlussphase ihren Lauf. Auch interessant: Formel 1 - Vorbei an Lewis Hamilton: Kimi Antonelli gewinnt Sprint in Silverstone

- Anzeige -