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Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland: Doppelsieg! Keagan Masters gewinnt auch das 2. Rennen am Lausitzring
Veröffentlicht:von ran.de
ran racing DTM
Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland 2026: Bittere Strafe entscheidet Rennen
Videoclip • 05:08 Min
Der Südafrikaner ist der Mann der Stunde - wie am Samstag profitiert er von einem Fehler seines Konkurrenten Flynt Schuring.
Schon am Start konnte Masters den Niederländer, der von der Pole gestartet war, überholen und die Führung bis ins Ziel halten.
Überschattet wurde das Rennen von einem Crash der Meisterschaftskonkurrenten Schuring und Alexander Tauscher. Beide Fahrer mussten ihre Boliden in der Folge abstellen.
Auf Platz zwei landete der deutsche Youngster Theo Oeverhaus, vor dem starken Brasilianer Matheus Ferreira.
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Die Meisterschaftstabelle wird in der Folge deutlich durcheinander gewirbelt: Neuer Führender ist Theo Oeverhaus mit 158 Punkten, dahinter folgen Masters (157) und Tauscher (150). Flynt Schuring ist nur noch Vierter mit 142 Zählern.