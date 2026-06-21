Der Südafrikaner ist der Mann der Stunde - wie am Samstag profitiert er von einem Fehler seines Konkurrenten Flynt Schuring.

Schon am Start konnte Masters den Niederländer, der von der Pole gestartet war, überholen und die Führung bis ins Ziel halten.

Überschattet wurde das Rennen von einem Crash der Meisterschaftskonkurrenten Schuring und Alexander Tauscher. Beide Fahrer mussten ihre Boliden in der Folge abstellen.

Auf Platz zwei landete der deutsche Youngster Theo Oeverhaus, vor dem starken Brasilianer Matheus Ferreira.