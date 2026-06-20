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Die Highlights der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland auf ProSieben und Joyn

Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland: Keagan Masters feiert Sieg am Lausitzring

Aktualisiert:

von ran.de

ran racing DTM

Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland 2026: Bittere Strafe entscheidet Rennen

Videoclip • 05:08 Min

Der Südafrikaner erbt am Lausitzring den Sieg von Flynt Schuring.

Hinter ihm wird der Finne Marcus Amand, der das Rennen über weite Strecken anführte.

Auf Platz drei landet Schuring, der zwar als Erster die Ziellinie überquerte, aber eine Drei-Sekunden-Strafe für ein überhartes Überholmanöver kassierte.

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In der Meisterschaftswertung bleibt weiterhin Alexander Tauscher an der Spitze (150 Punkte), doch Flynt Schuring liegt nur noch acht Zähler dahinter. Auf Rang drei folgt Theo Oeverhaus mit 138.

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