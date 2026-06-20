Der Südafrikaner erbt am Lausitzring den Sieg von Flynt Schuring.

Hinter ihm wird der Finne Marcus Amand, der das Rennen über weite Strecken anführte.

Auf Platz drei landet Schuring, der zwar als Erster die Ziellinie überquerte, aber eine Drei-Sekunden-Strafe für ein überhartes Überholmanöver kassierte.