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Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland: Keagan Masters feiert Sieg am Lausitzring
Aktualisiert:von ran.de
ran racing DTM
Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland 2026: Bittere Strafe entscheidet Rennen
Videoclip • 05:08 Min
Der Südafrikaner erbt am Lausitzring den Sieg von Flynt Schuring.
Hinter ihm wird der Finne Marcus Amand, der das Rennen über weite Strecken anführte.
Auf Platz drei landet Schuring, der zwar als Erster die Ziellinie überquerte, aber eine Drei-Sekunden-Strafe für ein überhartes Überholmanöver kassierte.
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In der Meisterschaftswertung bleibt weiterhin Alexander Tauscher an der Spitze (150 Punkte), doch Flynt Schuring liegt nur noch acht Zähler dahinter. Auf Rang drei folgt Theo Oeverhaus mit 138.