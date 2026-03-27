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Porsche Sixt Carrera Cup 2026: Wichtige Neuerung und 18 Rookies am Start
Veröffentlicht:von Porsche/ran
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Der Porsche Sixt Carrera Cup startet Mitte April in seine neue Saison. Insgesamt stehen acht Stationen auf dem Programm, der Fokus ist auf eine Neuerung gerichtet.
Bald ist es wieder so weit: Am 17. April startet die Saison auf der Traditionsstrecke Imola. Neun Teams mit 31 Fahrern und neuen Rennfahrzeugen gehen an den Start. ran zeigt euch alles, was ihr über die 2026er Saison wissen müsst.
Im Mittelpunkt steht dieses Jahr der neue Porsche 911 Cup, der seine Premiere feiert und im deutschen Markenpokal eine neue Ära einläutet. Die Fans dürfen sich auf ein volles Teilnehmerfeld freuen: An den Start gehen 31 Fahrer und neun Teams, teilweise mit zwei getrennten Mannschaften.
Der Auftakt steigt vom 17. bis 19. April gemeinsam mit der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC in Imola. Dazu stehen sechs weitere Stationen mit der DTM sowie ein Stopp bei der International GT Open im Kalender.
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Carrera Cup: Mehr Performance
Der neue Porsche 911 Cup überzeugt mit einer noch stärkeren Performance: Das Rennfahrzeug vereint umfangreiche Modifikationen mit dem Design der Elfer-Generation 992.2 und wird von einem 4,0 Liter großen Sechszylinder-Boxermotor angetrieben.
Neben der gesteigerten Performance standen bei der Weiterentwicklung auch ein vereinfachtes Handling für Teams und Fahrer im Fokus. In Imola kommt das 382 kW (520 PS) starke Cup-Auto im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland erstmals unter Wettkampfbedingungen zum Einsatz.
Piloten-Lineup: 18 Rookies im Startfeld
Im Kampf um den Titel werden die Karten völlig neu gemischt: 18 Piloten bestreiten ihre erste volle Saison im deutschen Carrera Cup. Zu den Top-Fahrern zählen unter anderem die beiden Porsche-Junioren Flynt Schuring (Niederlande/Schumacher CLRT) und Marcus Amand (Finnland/Proton Competition). Als zweimaliger Champion des Porsche Carrera Cup Italia greift der Südafrikaner Keagan Masters (Proton Competition) an.
Mit Daniel Ros (Schweden/Team Proton) kommt zudem der aktuelle Gesamtsieger des Porsche Carrera Cup Scandinavia in den deutschen Markenpokal. Aus dem Porsche Carrera Cup Asia verstärkt Dylan Yip (Team Proton Competition) das Fahrerfeld. Der 22-Jährige aus Hongkong sammelte im ADAC GT Masters bereits Erfahrungen im GT3-Sport. Der männlichen Konkurrenz einheizen will die Bulgarin Alexandra Vateva (Target Competition), die als einzige Dame im Feld vertreten ist.
"Der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland steht mit 31 Fahrern vor einer spannenden Saison. Dazu sorgt die Rennpremiere des neuen Porsche 911 Cup für zusätzliche Vorfreude", sagt Thorsten Rückert, Projektleiter des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland.
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Nachwuchsförderung: Investition in die Zukunft
Gezielte Talentförderung spielt auch 2026 eine zentrale Rolle im Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Zum Talent-Pool-Kader gehören dieses Jahr die acht Youngster Matheus Ferreira (Brasilien/Team GP Elite), Nick Ho (Niederlande/Team GP Elite), Sam Jongejan (Niederlande/Team75 Bernhard), Chester Kieffer (Luxemburg/Schumacher CLRT), Max Mutschlechner (Italien/Target Competition), die bereits erwähnte Alexandra Vateva, Caleb Sumich (Australien/Target) und Joseph Warhurst (Großbritannien/Target).
Die Nachwuchspiloten werden an allen acht Rennwochenenden vom ehemaligen Porsche-Werksfahrer Wolf Henzler betreut. Darüber hinaus erhalten die Piloten umfangreichen Support in den Bereichen Fitness, Ernährung, Sportpsychologie und Medien.
Drei Formel-1-Strecken und vier deutsche Schauplätze
Nach dem Auftakt in Imola stehen Rennen auf drei Formel-1-Strecken auf dem Programm: Zwischen den beiden DTM-Events auf dem Red Bull Ring in Österreich und im niederländischen Zandvoort gastiert der Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland mit der International GT Open auf dem Circuit de Spa-Francorchamps (Belgien).
Vier Deutschland-Stopps im Rahmen der DTM bilden die zweite Saisonhälfte. Nach dem Dekra Lausitzring geht es für den Markenpokal auf den Nürnberger Stadtkurs Norisring. Der Nürburgring läutet die heiße Schlussphase ein, bevor das Finale auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg steigt.
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Starterliste des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland 2026
#3 Keagan Masters (ZA/Proton Competition)
#4 Jonas Greif (D/GP Elite)
#5 Sören Spreng (D/GP Elite)
#6 Dylan Yip (HK/Team Proton)
#10 Niels Langeveld (NL/Laptime-Performance)
#11 Chester Kieffer (L/Schumacher CLRT)
#12 Flynt Schuring (NL/Schumacher CLRT)
#13 Alexander Tauscher (D/Target)
#14 Caleb Sumich (AUS/Target)
#16 Max Mutschlechner (D/Target Competition)
#17 Gustav Bergström (SE/Team Proton)
#22 "Rey King" (UK/ID Racing)
#23 Samer Shahin (AUS/GP Elite)
#25 Wouter Boerekamps (NL/Team GP Elite)
#27 Matheus Ferreira (BR/Team GP Elite)
#31 Sebastian Freymuth (D/Laptime-Performance)
#32 Tim Reiter (D/Looping by CarTech)
#34 Dirk Schouten (NL/Looping by CarTech)
#44 Theo Oeverhaus (D/ID Racing)
#54 Michael Essmann (D/Team75 Bernhard)
#56 Alexandra Vateva (BG/Target Competition)
#57 Gus Burton (UK/Forch Racing by Atlas Ward)
#65 Sam Jongejan (NL/Team75 Bernhard)
#66 Montego Maassen (D/Forch Racing by Atlas Ward)
#77 Louis Perrot (F/Forch Racing by Atlas Ward)
#84 Ahmad Alshehab (KWT/ID Racing)
#88 Daniel Ros (S/Team Proton)
#91 Gian Tüccaroglu (D/Team75 Bernhard)
#95 Joseph Warhurst (UK/Target)
#98 Nick Ho (NL/Team GP Elite)
#99 Marcus Amand (FIN/Proton Competition)
Rennkalender im Überblick
17.04.-19.04.2026 Imola (FIA WEC), Rennen 1+2
24.04.-26.04.2026 Red Bull Ring (DTM), Rennen 3+4
15.05.-17.05.2026 Spa-Francorchamps (International GT Open), Rennen 5+6
22.05.-24.05.2026 Zandvoort (DTM), Rennen 7+8
19.06.-21.06.2026 Dekra Lausitzring (DTM), Rennen 9+10
03.07.-05.07.2026 Norisring (DTM), Rennen 11+12
14.08.-16.08.2026 Nürburgring (DTM), Rennen 13+14
09.10.-11.10.2026 Hockenheimring (DTM), Rennen 15+16
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