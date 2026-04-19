Porsche Sixt Carrera Cup: Deutscher Youngster triumphiert beim Auftakt in Imola

Doppeltes Ausrufezeichen von Theo Oeverhaus in Imola! Der 21-Jährige vom Team ID Racing gewann zum Auftakt des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland gleich beide Rennen.

Der 21-jährige Theo Oeverhaus setzte ein Ausrufezeichen beim Saisonauftakt des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland in Imola: Der Niedersachse aus Osnabrück gewann im Rahmen der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC die Läufe eins und zwei in souveräner Manier.

"Die ersten beiden Rennen haben uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was uns für eine spannende Saison erwartet“, sagte Thorsten Rückert, Projektleiter Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. "Viele Rad-an-Rad-Duelle im gesamten Feld haben für beste Unterhaltung bei den Zuschauern gesorgt und gleichzeitig gezeigt, was mit dem neuen Porsche 911 Cup möglich ist."