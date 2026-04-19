Porsche Sixt Carrera Cup
Porsche Sixt Carrera Cup: Deutscher Youngster triumphiert beim Auftakt in Imola
Aktualisiert:von ran
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Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland 2025: Meisterschaft auf den Kopf gestellt
Videoclip • 04:20 Min
Doppeltes Ausrufezeichen von Theo Oeverhaus in Imola! Der 21-Jährige vom Team ID Racing gewann zum Auftakt des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland gleich beide Rennen.
Der 21-jährige Theo Oeverhaus setzte ein Ausrufezeichen beim Saisonauftakt des Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland in Imola: Der Niedersachse aus Osnabrück gewann im Rahmen der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC die Läufe eins und zwei in souveräner Manier.
"Die ersten beiden Rennen haben uns einen Vorgeschmack darauf gegeben, was uns für eine spannende Saison erwartet“, sagte Thorsten Rückert, Projektleiter Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. "Viele Rad-an-Rad-Duelle im gesamten Feld haben für beste Unterhaltung bei den Zuschauern gesorgt und gleichzeitig gezeigt, was mit dem neuen Porsche 911 Cup möglich ist."
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Rennergebnis 2. Lauf, Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland
1. Theo Oeverhaus (D/ID Racing)
2. Keagan Masters (ZA/Proton Competition)
3. Alexander Tauscher (D/Target)
4. Matheus Ferreira (BR/Team GP Elite)
5. Sam Jongejan (NL/Team75 Bernhard)
6. Dirk Schouten (NL/Looping by CarTech)
7. Wouter Boerekamps (NL/Team GP Elite)
8. Marcus Amand (FIN/Proton Competition)
9. Gustav Burton (UK/Forch Racing by Atlas Ward)
10. Niels Langeveld (NL/Laptime-Performance)
Das nächste Rennwochenende lässt nicht lange auf sich warten: Die Läufe drei und vier finden am kommenden Wochenende (24. bis 26. April) im Rahmen der DTM auf dem Red Bull Ring statt.
Die Gesamtwertung nach 2 von 16 Läufen
Theo Oeverhaus (D/ID Racing), 50 Punkte
Alexander Tauscher (D/Target), 36 Punkte
Keagan Masters (ZA/Proton Competition), 36 Punkte
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