Golf: Young gewinnt Players Championship

Der US-amerikanische Golfprofi Cameron Young hat die Players Championship auf dem TPC Sawgrass-Kurs in Ponte Vedra Beach/Florida gewonnen und sich damit den größten Titel seiner bisherigen Karriere gesichert. Der 28-Jährige setzte sich nach vier Runden mit einem Schlag vor Matt Fitzpatrick aus England durch, nachdem er noch mit vier Schlägen Rückstand auf den nach drei Runden führenden Schweden Ludvig Aberg in den letzten Tag gegangen war.

Mit fünf Birdies und einem Bogey spielte sich Young mit einer 68 auf der Schlussrunde noch nach vorne und strich mit einem Siegerscheck über 4,5 Millionen Dollar (umgerechnet rund 3,94 Millionen Euro) den höchsten Gewinn seiner bisherigen Laufbahn ein. Am Ende stand Young bei 13 unter Par. Bester der beiden Deutschen im Feld war Matthias Schmid auf dem geteilten Platz 46, Stephan Jäger landete auf einem geteilten 62. Rang.

Tokio-Olympiasieger Xander Schauffele (USA) belegte mit einer 69er-Schlussrunde (drei unter Par) den dritten Platz. Der so aussichtsreich mit drei Schlägen Vorsprung in den Sonntag gestartete Aberg brach dagegen spät noch ein. Mit einer 76er-Runde rutschte er noch auf den geteilten fünften Rang ab.