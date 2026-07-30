Leichtathletik
Leichtathletik-EM 2026 live im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Stream - alle Informationen im Überblick
Aktualisiert:von ran
17:30 SAT.1 Bayern
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Videoclip • 48 Sek • Ab 12
Die Leichtathletik-EM 2026 findet vom 10. bis zum 16. August in Birmingham statt. ran liefert die wichtigsten Infos zum Event.
Vom 10. bis zum 16. August kämpfen die besten Leichtathleten aus Europa im englischen Birmingham um die Medaillen. Im Rahmen der 27. Leichtathletik-EM der Geschichte ist erstmals ein Ort in Großbritannien Gastgeber.
Die Wettbewerbe werden im Alexander Stadium stattfinden, das knapp 20.000 Zuschauer fasst und für die Commonwealth Games 2022 frisch renoviert wurde.
ran liefert die wichtigsten Informationen zum Groß-Event, das für die Leichtathleten den Saisonhöhepunkt bildet.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
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Heute, 22:00 Uhr • WWE
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Leichtathletik-EM: Die wichtigsten Infos im Überblick
Termin: 10.–16. August 2026
Austragungsort: Birmingham, Großbritannien
Stadion: Alexander Stadium
Teilnehmende Nationen: Rund 50 europäische Länder werden erwartet
Teilnehmende Athletinnen und Athleten: Über 1.500 Sportlerinnen und Sportler
Medaillen-Entscheidungen: 50 (jeweils 24 bei den Damen und Herren und zwei Mixed-Entscheidungen)
Leichtathletik-EM 2026: Wer überträgt im Free-TV?
Die Leichtathletik-EM 2026 wird in Deutschland live im Free-TV bei ARD und ZDF übertragen. Beide Sender wechseln sich an den Wettkampftagen mit den Übertragungen ab und zeigen sowohl die Vormittags- als auch die Abendsessions. Somit werden alle wichtigen Entscheidungen und auch die meisten Vorkämpfe und Halbfinals eingefangen.
Die genauen Übertragungszeiten lauten wie folgt:
10. August (Mo., ARD): 11:30–14:40 Uhr und 20:15–23:00 Uhr
11. August (Di., ZDF): 11:15–14:00 Uhr und 20:15–23:00 Uhr
12. August (Mi., ARD): 11:30–14:30 Uhr und 20:15–23:00 Uhr
13. August (Do., ZDF): 11:15–15:00 Uhr und 20:05–23:00 Uhr
14. August (Fr., ARD): 11:30–14:00 Uhr und 20:15–23:15 Uhr
15. August (Sa., ZDF): 08:25–14:20 Uhr und 20:35–22:55 Uhr
16. August (So., ARD): 08:50–11:30 Uhr und 20:15–23:00 Uhr
Leichtathletik-EM 2026: Wo finde ich einen kostenlosen Livestream?
Die Leichtathletik-EM wird auch in den Mediatheken der ARD und des ZDF live gestreamt. Hier sind auch Wettbewerbe in voller Länge zu sehen, die nicht komplett im TV gezeigt werden.
Die Streams der ARD und des ZDF sind kostenlos auf Joyn aufrufbar.
Leichtathletik-EM 2026: Wann sind die Medaillen-Entscheidungen?
Montag, 10. August
20:15 Uhr – Mixed 4 × 400 m Staffel Finale
20:35 Uhr – Kugelstoßen Männer Finale
21:15 Uhr – Kugelstoßen Frauen Finale
22:10 Uhr – 5.000 m Männer Finale
Dienstag, 11. August
20:20 Uhr – Hammerwurf Männer Finale
20:35 Uhr – Stabhochsprung Männer Finale
21:05 Uhr – 100 m Hürden Frauen Finale
21:25 Uhr – 5.000 m Frauen Finale
22:00 Uhr – 100 m Männer Finale 22:20 Uhr – 100 m Frauen Finale
Mittwoch, 12. August
20:15 Uhr – Dreisprung Frauen Finale
20:40 Uhr – Hochsprung Männer Finale
21:10 Uhr – 400 m Frauen Finale
21:25 Uhr – 400 m Männer Finale
21:50 Uhr – 3.000 m Hindernis Männer Finale
22:10 Uhr – 1.500 m Frauen Finale
Donnerstag, 13. August
20:20 Uhr – Diskuswurf Frauen Finale
20:35 Uhr – 400 m Hürden Männer Finale
21:05 Uhr – 200 m Männer Finale
21:25 Uhr – 800 m Frauen Finale
21:50 Uhr – Zehnkampf Männer Abschluss (1.500 m)
22:10 Uhr – Siebenkampf Frauen Abschluss (800 m)
Freitag, 14. August
20:15 Uhr – Diskuswurf Männer Finale
20:35 Uhr – Hochsprung Frauen Finale
21:00 Uhr – 1.500 m Männer Finale
21:25 Uhr – 3.000 m Hindernis Frauen Finale
21:50 Uhr – 800 m Männer Finale
22:25 Uhr – 200 m Männer Finale
22:45 Uhr – 200 m Frauen Finale
Samstag, 15. August
09:00 Uhr – Marathon Männer Finale
09:05 Uhr – Marathon Frauen Finale
20:35 Uhr – Speerwurf Frauen Finale
20:40 Uhr – Stabhochsprung Frauen Finale
21:20 Uhr – Weitsprung Frauen Finale
21:35 Uhr – 4 × 100 m Staffel Mixed Finale
21:50 Uhr – 3.000 m Hindernis Männer Finale
22:30 Uhr – 4 × 400 m Staffel Frauen Finale
22:45 Uhr – 4 × 400 m Staffel Männer Finale
Sonntag, 16. August
09:00 Uhr – Marathon Männer Entscheidung
09:05 Uhr – Marathon Frauen Entscheidung
20:35 Uhr – Speerwurf Frauen Finale
20:40 Uhr – Stabhochsprung Männer Finale
21:20 Uhr – Weitsprung Frauen Finale
21:35 Uhr – 4 × 100 m Staffel Finale
21:50 Uhr – 3.000 m Hindernis Männer Finale
22:10 Uhr – 1.500 m Frauen Finale
22:45 Uhr – 4 × 400 m Staffel Männer Finale
Die Vorkämpfe finden meist im Rahmen der Vormittags-Session statt, die meist bis in den frühen Nachmittag hineinreicht.
Leichtathletik-EM 2026: Wer sind die internationalen Stars?
Armand Duplantis (Stabhochsprung)
Der Schwede ist Olympiasieger, Weltmeister und mehrfacher Europameister. Zudem hält er den Weltrekord, den er mehrmals selbst verbessert hat. Duplantis ist der wohl größte Superstar der Leichtathletik.
Femke Bol (800 Meter)
Die Niederländerin war eine der dominierenden Läuferinnen über 400 Meter Hürden und die flache 400-Meter-Distanz. Bol ist mehrmalige Europameisterin und Weltmeisterin. Zudem hat sie Olympia-Gold mit der niederländischen Mixed-Staffel gewonnen. Bol geht in dieser Saison neue Wege und tritt über 800 Meter an.
Jakob Ingebrigtsen (1500 und 5000 Meter)
Der Norweger ist Olympiasieger und mehrfacher EM-Champion. Ingebrigtsen ist seit Jahren einer der besten Mittel- und Langstreckenläufer der Welt und sorgt mit seinem oft extravaganten Einlagen für Aufsehen.
Yaroslava Mahuchikh (Hochsprung)
Die Ukrainerin ist Olympiasiegerin, Weltmeisterin und mit überquerten 2,10 Metern auch die Weltrekordhalterin in ihrer Disziplin.
Karsten Warholm (400 Merter Hürden)
Der Norweger ist Olympiasieger und Weltrekordhalter über die 400-Meter-Hürdenstrecke. Nach einer etwas schwächeren Saison 2025 ist Warholm nun wieder voll da.
Nafissatou Thiam (Siebenkampf)
Die Belgiern ist mehrfache Olympiasiegerin und Europameisterin. Auch bei der anstehenden EM ist Thiam wie so oft die klare Top-Favoritin.
Leichtathletik-EM 2026: Wer sind die deutschen Hoffnungsträger?
Malaika Mihambo (Weitsprung)
Mihambo ist Olympiasiegerin sowie Welt- und Europameisterin. Seit rund zehn Jahren gehört die Weitspringerin zu den größten deutschen Medaillenhoffnungen. Mihambo ist in diesem Jahr schon über sieben Meter weit gesprungen, musste bei den Deutschen Meisterschaften aber eine überraschende Niederlage einstecken.
Leo Neugebauer (Zehnkampf)
Neugebauer ist der deutsche Rekordhalter im Zehnkampf und auch international sehr erfolgreich. Der Olympia-Silbermedaillengewinner und Weltmeister ist ein fest eingeplanter Medaillenkandidat.
Niklas Kaul (Zehnkampf)
Kaul ist die zweite deutsche Trumpfkarte im Zehnkampf. Der Weltmeister aus dem Jahr 2019 zeigte sich zuletzt gut in Form, darf nach Tag eins aber nicht zu viel Rückstand haben.
Julian Weber (Speerwurf)
Der Europameister gehört seit Jahren zur absoluten Spitze im Speerwerfen und gehört zu den beständigsten Leistungsträgern. Wenngleich seine Vorbereitung verletzungsbedingt nicht optimal war, ist er ein Medaillenkandidat.
Gina Lückenkemper (100 m / 4 × 100 m Staffel)
Gina Lückenkemper ist eine der schillerndsten Figuren in der deutschen Leichtathletik und auf europäischer Bühne auch für Medaillen gut, wie sie mit ihrem EM-Titel in München bewiesen hat. Lückenkemper wurde jedoch von einem Zeckenbiss zurückgeworfen und ist womöglich nur mit der 4x100-Meter-Staffel dazu in der Lage, um die Medaillen zu laufen.
Yemisi Ogunleye (Kugelstoßen)
Die Olympiasiegerin gehört zur Weltspitze im Kugelstoßen. Ihre Saison war zwar ein wenig schwankend, jedoch ist Ogunleye bekannt dafür, bei Top-Events nochmals eine Schippe draufpacken zu können.
Merlin Hummel (Hammerwurf)
Merlin Hummel ist ein junges deutsches Wurftalent und hat in der letzten Saison mit WM-Silber endgültig den Sprung in die Weltspitze geschafft.
Owen Ansah (100 m / 4 100 m Staffel)
Der Deutscher Rekordhalter über 100 Meter hat seine Bestzeit in dieser Saison auf 9,98 Sekunden verbessert. Damit könnte man bei der EM um die Medaillen mitlaufen. In der Staffel gehören die Herren wie die Damen zu den klaren Medaillenkandidaten.
Simon Batz (Weitsprung)
Der aufstrebender deutscher Springer hat bei der Deutschen Meisterschaft 8,29 Meter in den Sand gesetzt und kommt für einen Podestplatz infrage.
Gesa Krause (3.000 Meter Hindernis)
Krause hat über die Hindernis-Strecke mehrmals EM-Gold geholt und auch bei Weltmeisterschaften schon Medaillen nach Hause gebracht. Die erfahrene Läuferin zeigte sich zuletzt in einer starken Verfassung.
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