Die Leichtathletik-EM 2026 findet vom 10. bis zum 16. August in Birmingham statt. ran liefert die wichtigsten Infos zum Event.

Vom 10. bis zum 16. August kämpfen die besten Leichtathleten aus Europa im englischen Birmingham um die Medaillen. Im Rahmen der 27. Leichtathletik-EM der Geschichte ist erstmals ein Ort in Großbritannien Gastgeber.

Die Wettbewerbe werden im Alexander Stadium stattfinden, das knapp 20.000 Zuschauer fasst und für die Commonwealth Games 2022 frisch renoviert wurde.

ran liefert die wichtigsten Informationen zum Groß-Event, das für die Leichtathleten den Saisonhöhepunkt bildet.