Schwimm-EM: Florian Wellbrock holt Gold - Bronze für Teamkollege Oliver Klemet

Vierfach-Weltmeister Florian Wellbrock Bild: AFP/SID/MANAN VATSYAYANA

Der Freiwasser-Dominator der letzten WM krönt sich über zehn Kilometer zum Europameister. Auch Klemet schwimmt auf das Podium.

Florian Wellbrock hat eine triumphale Rückkehr nach Paris gefeiert. Zwei Jahre nach seinem Olympiadebakel schwamm der Vierfach-Weltmeister im EM-Freiwasserrennen über zehn Kilometer zu Gold. Der Olympiazweite Oliver Klemet gewann Bronze hinter dem Ungarn David Betlehem. Wellbrock lieferte sich mit Betlehem noch auf den letzten Metern ein packendes Duell, setzte sich bei deutlich besseren Bedingungen als bei den Sommerspielen - mit weniger Strömung, wärmerem und sauberem Wasser - am Ende jedoch in 1:55:18,3 Stunden vor dem Ungarn (1:55:20,5) und Klemet (1:55:24,8) auf der Strecke auf einem Nebenarm in der Nähe des Eiffelturms durch. Medaille für Deutschland im Synchronschwimmen

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Wellbrock trotzt schwieriger Saison Vor zwei Jahren bei Olympia hatte Wellbrock etwas weiter flussaufwärts als Achter enttäuscht, zuvor war er bereits im Becken über 800 und 1500 m Freistil im Vorlauf ausgeschieden. Diesmal qualifizierte sich der Magdeburger gar nicht für die Beckenrennen. Nach einer schwierigen Saison mit mehreren Krankheitspausen hatte der 28-Jährige vor der EM die Erwartungen heruntergeschraubt: "Richtung europäische Spitze fehlt da momentan einiges." Wellbrock, der im vergangenen Jahr alle vier Freiwasser-Titel bei der WM in Singapur gewann, startet in Paris zudem über fünf Kilometer, im Knockout-Sprint und in der Staffel - ebenso wie Klemet. Während Klemet und Co. im Centre Aquatique Olympique am Stade de France in der nächsten Woche um Medaillen schwimmen, reist Wellbrock zu den Pan Pacifics in Long Beach im US-Bundesstaat Kalifornien, um schon einmal die Bedingungen für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles zu testen.