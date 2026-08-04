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Schwimmen-EM: Nächste Medaille - Synchronschwimmerin Bleyer gewinnt Bronze
Veröffentlicht:von SID
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Die deutsche Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat ihren Erfolgslauf bei der Europameisterschaft in Paris fortgesetzt.
Klara Bleyer sicherte sich einen Tag nach Silber im freien Solo in der Technischen Kür wie auch im vergangenen Jahr Bronze. Die Bochumerin musste sich mit 258,0400 Punkten am Dienstagmorgen nur der Spanierin Iris Tio Casas (263,6250) und der Vizeweltmeisterin Wassilina Chandoschka aus Belarus (263,3817) geschlagen geben.
Bleyer, die sich im vergangenen Jahr zur ersten deutschen Solo-Europameisterin in der Freien Kür gekrönt hatte, beendet die EM dabei mit zwei Medaillen. Mit Maria Denisov hatte sie jeweils den sechsten Platz in den beiden Duett-Wettbewerben belegt. Auf diesen liege in den kommenden Monaten der Fokus, hatte Bleyer mit Blick auf das große Ziel Olympische Spiele 2028 in Los Angeles erklärt. Die Solo-Events sind nicht olympisch.
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