Olympia in Deutschland? Referendum in NRW: Klare Mehrheit stimmt für Olympische Spiele

ran Mehr Sport Olympiastadion steht in Flammen - es ist nicht das erste Mal Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

In Nordrhein-Westfalen haben die Bürgerinnen und Bürger durch ihre Stimme beim Referendum den Weg für eine mögliche Olympia-Bewerbung geebnet.

Die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen haben den Weg für eine mögliche Bewerbung von Köln-Rhein/Ruhr um Olympische und Paralympische Sommerspiele freigemacht. Bei dem Referendum in 17 Kommunen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes entfielen laut des vorläufigen Zwischenergebnisses rund zwei Drittel der gültigen und gewerteten Stimmen für eine Beteiligung der Kampagne um die Spiele 2036, 2040 oder 2044. Lindsey Vonn erwägt nach Olympia-Sturz nächstes Comeback: "Zum Leidwesen meiner Familie" "Ein überwältigender Abend mit ganz spektakulären Ergebnissen. Was für eine Klarheit. Was für ein breites Bürgervotum der Menschen für Olympia hier bei uns in Nordrhein-Westfalen", sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst, der um 23 Uhr in Köln den aktuellen Stand präsentierte, aber noch keine genaue Zahl nannte: "Ich bin echt begeistert von diesen Ergebnissen, bin ein bisschen platt. Ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen: Ein historischer Rückhalt für eine Bewerbung Deutschlands um Olympische und Paralympische Spiele kommt heute Abend aus Nordrhein-Westfalen."

In Herten: Mindestbeteiligung wurde verpasst Rund 1,4 Millionen der vier Millionen Wahlberechtigen hatten abgestimmt. In Herten im Ruhrgebiet wurde allerdings die Mindestbeteiligung, das sogenannte Quorum, verpasst. Herten, wo laut Konzept Mountainbike-Wettbewerbe vorgesehen waren, ist damit nicht mehr Teil der Bewerbung. Die größeren Städte in NRW lieferten, teils mehr als 70 Prozent. Auch in Kiel im hohen Norden wurde abgestimmt: 63,5 Prozent der Teilnehmenden sprachen für eine Bewerbung aus, an der Förde soll gesegelt werden, wenn Köln/Rhein-Ruhr national und international das Rennen macht.

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