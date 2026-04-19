Darts Grand Prix
European Darts Grand Prix live: Martin Schindler scheitert im Viertelfinale am späteren Sieger
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:15 Min
Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen kämpft sich Martin Schindler bis ins Viertelfinale. Dort hat der Deutsche gegen den späteren Sieger das Nachsehen.
Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen hat Martin Schindler das Viertelfinale erreicht.
Dort hatte "The Wall" gegen Gerwyn Price knapp mit 5:6 das Nachsehen. Der "Iceman" holte anschließend durch ein 8:6 im Finale gegen Ross Smith den Titel - es war sein zehnter bei Events der European Darts Tour.
Im Achtelfinale hatte Schindler Jonny Clayton klar mit 6:1 besiegt.
Für Niko Springer war nach einem Sieg gegen den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson (6:3) im Achtelfinale gegen Danny Noppert (4:6) Endstation.
European Darts Grand Prix: Die Ergebnisse
Finale:
Ross Smith - Gerwyn Price 6:8
HalbfinalE:
Krzystof Ratajski - Ross Smith 5:7
Wessel Nijman - Gerwyn Price 4:7
Viertelfinale:
Krzystof Ratajski - Danny Noppert 6:5
Nathan Aspinall - Ross Smith 4:6
Michael van Gerwen - Wessel Nijman 2:6
Martin Schindler - Gerwyn Price 5:6
Achtelfinale:
Joe Cullen - Krzystof Ratajski 2:6
Danny Noppert - Niko Springer 6:4
James Wade - Nathan Aspinall 3:6
Josh Rock - Ross Smith 5:6
Michael van Gerwen - Jermaine Wattimena 6:5
Stephen Bunting - Wessel Nijman 3:6
Jonny Clayton - Martin Schindler 1:6
Gerwyn Price - Chris Dobey 6:4
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