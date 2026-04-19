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Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen kämpft sich Martin Schindler bis ins Viertelfinale. Dort hat der Deutsche gegen den späteren Sieger das Nachsehen.

Beim European Darts Grand Prix in Sindelfingen hat Martin Schindler das Viertelfinale erreicht.

Dort hatte "The Wall" gegen Gerwyn Price knapp mit 5:6 das Nachsehen. Der "Iceman" holte anschließend durch ein 8:6 im Finale gegen Ross Smith den Titel - es war sein zehnter bei Events der European Darts Tour.

Im Achtelfinale hatte Schindler Jonny Clayton klar mit 6:1 besiegt.

Für Niko Springer war nach einem Sieg gegen den zweimaligen Weltmeister Gary Anderson (6:3) im Achtelfinale gegen Danny Noppert (4:6) Endstation.