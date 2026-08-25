ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Mit Bier und schneller Brille beim Paulaner-Shooting Videoclip • 01:57 Min Link kopieren Teilen

Tadej Pogacar macht schon zu Beginn der Vuelta ernst. Auf der vierten Etappe krönt der Radstar eine Solofahrt und baut seinen Vorsprung in der Gesamtwertung deutlich aus.

Mit einem unwiderstehlichen 50-Kilometer-Solo hat Radsport-Superstar Tadej Pogacar die Spanien-Rundfahrt schon auf der vierten Etappe vorentschieden. Der Dominator aus Slowenien ließ seine Konkurrenten auf der vergleichsweise kurzen, aber intensiven Bergetappe mit Start und Ziel in Andorra la Vella am Dienstag einfach stehen. Er kam mit 2:39 Minuten Vorsprung auf die erste Verfolgergruppe an und ist seinem ersten Vuelta-Triumph einen großen Schritt näher - in der Gesamtwertung liegt er nun 3:21 Minuten vor seinem Landsmann Primoz Roglic. Tadej Pogacar startet bei der Vuelta: Holt er auch den letzten großen Titel? "Ich wollte eigentlich nicht so isoliert sein", sagte Pogacar, "ich habe einfach nur gehofft, das bis zum Ende durchzustehen. Es war hart, aber ein wunderschöner Tag." Entschieden sieht er die 81. Vuelta nicht: "Wir müssen schon noch weiter kämpfen."

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Pogacar-Angriff schon 50 Kilometer vor dem Ziel am Berg 2890 Höhenmeter waren auf 104,8 km zu überwinden, vier gewertete Anstiege zu fahren, davon drei der ersten Kategorie. Nach dem Start setzte sich eine große, stark besetzte Fluchtgruppe ab (u.a. Wout van Aert, Georg Steinhauser), sie wurde aber schnell wieder gestellt. 50 km vor dem Ziel zog Pogacar dann am Berg davon und war nicht mehr einzuholen, er will mit dem Vuelta-Sieg unbedingt seine Rundfahrt-Sammlung komplettieren. Am Montag war die 3. Etappe in den französischen Pyrenäen aufgrund des schlechten Wetters abgebrochen worden. Auf das Peloton waren taubeneiergroße Hagelkörner niedergeprasselt, durchnässte und durchfrorene Profis retteten sich in Cafés am Streckenrand. Rund zehn Kilometer vor dem Ziel war die Straße auf 1600 m Höhe weiß von Hagelkörnern. Am Dienstag hingegen schien die Sonne. Am Mittwoch führt die 81. Vuelta erstmals seit dem Start in Monaco durch Spanien. Die vor allem im Schlussdrittel wellige 5. Etappe startet in Falset im Süden Kataloniens und endet nach 173,3 km in Roquetes. Rund 25 km vor dem Ziel wartet mit dem Alto de Paüls (3. Kategorie) der einzige gewertete Anstieg des Tages.