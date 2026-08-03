Tadej Pogacar startet bei der Vuelta: Holt er auch den letzten großen Titel?

ran Mehr Sport Tour de France bald wieder in Deutschland? Videoclip • 02:25 Min Link kopieren Teilen

Radsport-Superstar Tadej Pogacar wird bei der Vuelta a Espana starten und damit nur Wochen nach seinem fünften Tour-Erfolg den letzten noch fehlenden Titel bei den großen Landesrundfahrten angreifen.

Am Wochenende hängte Tadej Pogacar über Tausend Hobbyfahrer bei einem Schaurennen am Berg ab - ab Ende August will der beste Radfahrer der Welt wieder knapp 200 Profis wie Amateure aussehen lassen. Nur zwei Wochen nach seinem fünften Tour-Sieg hat der slowenische Weltmeister seiner Start bei der Vuelta a Espana verkündet und damit das Rätselraten beendet. Die Fans dürfen sich auf weitere drei Wochen "Pogi-Show" freuen, für die Konkurrenz ist es eine schlechte Nachricht. "Meine Motivation, das Jahr auf gute Weise abzuschließen, ist gewaltig. Die Vuelta ist dabei ein großes Ziel", sagte der 27-Jährige bei der Kaderbekanntgabe seines UAE-Teams am Montag. Schön während der Tour de France hatte Pogacar Spekulationen befeuert, er könnte vier Wochen nach Tour-Ende zur nächsten großen Rundfahrt antreten. Dass er am 22. August nun wirklich Richtung Spanien ausbricht, ist aus drei Gründen folgerichtig.

Die nächsten Livestreams Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 18:40 • Rugby Greatest Rivalry: DHL Stormers - All Blacks live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball 2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream Verfügbar auf Joyn 190 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball 3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • Mehr Sport Die Schwimm-EM in Paris im Livestream Verfügbar auf Joyn 15 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • Mehr Sport Die Schwimm-EM in Paris im Livestream Verfügbar auf Joyn 15 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 14. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 15:30 • American Football GFL live: Konferenz vom 14. Spieltag Verfügbar auf Joyn 225 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 08.08. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 08.08. 22:00 • WWE WWE Smackdown im Stream Verfügbar auf Joyn 115 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Tadej Pogacar: Drei Faktoren für die Vuelta Der Nostalgie-Faktor: "Ich habe bei der Vuelta meine erste große Rundfahrt bestritten, ein wunderbares Erlebnis", sagte Pogacar. 2019 hatte er als Youngster in Spanien Platz drei belegt. Es war - irrwitzig genug - sein bis heute schlechtestes Ergebnis bei einer großen Rundfahrt. Der Heim-Faktor: Die Vuelta 2026 beginnt in Pogacars Wahlheimat Monaco - er muss quasi nur den Aufzug hinab zum Start nehmen. Monacos Fürst Albert hatte schon während der Tour bei L'Équipe verkündet: "Tadej will beim Start dabei sein." Nun ist klar: Nicht nur als Ehrengast. Der "GOAT"-Faktor: Auf dem Weg, der größte Radsportler der Geschichte zu werden, fehlen Pogacar nur noch wenige Titel. Der Olympiasieg, Paris-Roubaix - und die Vuelta. Letztere kann er nun quasi mit Minimalaufwand gewinnen, ohne weite Anreise, gegen nicht allzu starke Konkurrenz.

Tadej Pogacar: Normalerweise nicht zu schlagen Die Startliste führte bislang Pogacars Landsmann und Vuelta-Rekordsieger Primoz Roglic an - der Red-Bull-Profi wird demnächst 37 und wurde kürzlich von einem Auto angefahren. Ein Pogacar ansatzweise in Normalform wird bei der kletterlastigen Vuelta sportlich nicht zu schlagen sein. Und dann nach fünf Tour-Siegen sowie dem Giro-Erfolg 2024 als erst neunter Radprofi alle drei großen Landesrundfahrten mindestens einmal gewonnen haben - zuletzt komplettierte Pogacars Rivale Jonas Vingegaard im Mai beim Giro seine Sammlung. Was gegen einen Start sprach: Pogacar, der zwingend den Spaß am Rennen braucht, ist nicht unbedingt Fan dieser zermürbend langen Drei-Wochen-Rundfahrten. Doch einerseits war der Reiz der neuen Großtat zu verlockend, andererseits stellte ihm UAE ein gegenüber der Tour komplett ausgetauschtes Team frischer Tophelfer wie Joao Almeida und Pavel Sivakov zusammen. Und schließlich gefährdet ein Vuelta-Einsatz nicht den Start bei seinen Lieblingsrennen. Die Spanien-Reise endet am 13. September. Zwei Wochen später wird Pogacar in Montréal seinen WM-Titel verteidigen, wiederum eine Woche später als Titelverteidiger das EM-Heimspiel in Slowenien bestreiten. Und noch einmal sechs Tage danach um seinen sechsten Lombardia-Sieg kämpfen. Das Programm ist gewaltig, Pogacars Lust aber auch: "Ich freue mich sehr darauf." Und das ist durchaus als Drohung an alle anderen zu verstehen.

- Anzeige -