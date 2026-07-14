Lipowitz oder Evenpoel? Ausscheidungsfahren beginnt auf der 10. Etappe der Tour de France

Florian Lipowitz - nach dem Ruhetag mit frischen Beinen in die 10. Etappe. Bild: picture-alliance/Roth/SID/Roth

Akkus aufladen - und dann alles auf Angriff? Für Deutschlands Radstar Florian Lipowitz kommt der erste Ruhetag bei der Tour de France wie gerufen. "Es war von Anfang an ein harter Start, ganz anders als letztes Jahr", sagte der Vorjahresdritte: "Mit den Temperaturen hatten alle zu kämpfen."

Nach neun Etappen liegt Lipowitz im Gesamtklassement auf Rang sieben, das Podium hat der Ulmer angesichts von 33 Sekunden Rückstand auf den Dritten Isaac del Toro fest im Blick. In der zweiten Tour-Woche setzt Lipowitz vor allem auf das sich verschärfende Etappenprofil. Tour de France heute live im TV und kostenlosen Livestream "Es kommen jetzt mehr härtere Etappen, dann wird es sich langsam selektieren", sagte Lipowitz: "Gegen Ende der Woche, wenn wir Richtung Le Markstein fahren, wird sich in der Gesamtwertung noch etwas tun."

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Evenepoel vor Lipowitz - noch? Teamintern hat derzeit allerdings Remco Evenepoel die Nase vorn. Der belgische Doppel-Olympiasieger, der von Red Bull-Bora-hansgrohe für viel Geld verpflichtet wurde, ist Vierter - mit nur drei Sekunden Rückstand auf del Toro. Noch vor wenigen Tagen hatte Evenepoel scharf gegen seinen deutschen Co-Kapitän geschossen. Auf der neunten Etappe nach Ussel war das Duo bei Temperaturen um die 40 Grad schnell auf sich alleingestellt. Lipowitz versorgte Evenepoel selbstlos mit Wasser, wie die Fernsehregie prominent einfing. "Wir müssen uns da vorne einig sein. Wenn die Flaschen leer sind, muss jemand nach hinten kommen", sagte Lipowitz: "Bei so einer kleinen Gruppe ist das natürlich auch absolut gar kein Problem, da verbraucht man keine Energie."

Lipowitz vs. Evenepoel: Ausscheidungsfahren um Klassement Am Montag hatten beide Zeit, zu regenerieren. Mit frischen Beinen geht es dann am Dienstag, dem französischen Nationalfeiertag, ins zehnte Teilstück, das mit zwei Anstiegen der ersten Kategorie aufwartet. "Ich vermute, dass es ein Ausscheidungsfahren ums Klassement geben wird", sagte Red-Bull-Teamchef Ralph Denk im teameigenen Podcast: Wir werden Florian und Remco bestmöglich unterstützen, wenn sie sich gut fühlen, dann werden sie vielleicht auch etwas probieren."

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