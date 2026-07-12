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Tour de France - Presseauto fährt in Streckenabsperrung: Acht Tour-Fans verletzt
Veröffentlicht:von SID
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Schock in Ussel! Der Unfall eines Pressefahrzeugs verletzte mehrere Menschen.
Bei einem Unfall eines Pressefahrzeugs sind kurz vor dem Ende der neunten Etappe der Tour de France acht Zuschauer verletzt worden.
Wie die Präfektur von Corrèze der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, prallte ein Wagen der Sportzeitung L'Equipe rund 500 Meter vor dem Ziel in Ussel gegen die Absperrungen an der Strecke und verletzte die dahinter stehenden Fans.
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Der Fahrer litt unter Unwohlsein, hieß es. Ein Zuschauer befindet sich in einem kritischen Zustand, Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren Fans erlitten leichte Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft der Präfektur Tulle hat Ermittlungen eingeleitet.
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